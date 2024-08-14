В Германии, которая осталась единственной из стран ЕС, продолжающих расследование диверсий на «Северных потоках», спустя почти два года впервые назвали имя одного из фигурантов дела. Как стало известно газете Sueddeutsche Zeitung, телеканалу ARD и еженедельнику Die Zeit, генеральный федеральный прокурор Йенс Роммель уже несколько месяцев добивается ареста гражданина Украины — инструктора по дайвингу, подозреваемого в организации подрывов газопроводов в сентябре 2022-го. По данным журналистов, в отношении «Владимира Ж.» (возможная транслитерация его фамилии) был выдан общеевропейский ордер. Однако Польша, где в последние месяцы находился дайвер, его «проигнорировала».

Почему не задержали «дайвера Владимира»

Спустя несколько часов после появления публикации пресс-секретарь правительства ФРГ Вольганг Бюхнер заявил на брифинге, что «расследование диверсии на «Северных потоках» имеет высочайший приоритет». Более подробных комментариев от него не было — как и от офиса генпрокурора.

Зато в генпрокуратуре Польши подтвердили порталу Onet.pl, что Владимира уже нет в стране — в начале июля он «пересек польско-украинскую границу». Германия действительно выдала европейский ордер на его арест (EAW), однако, как утверждают в Варшаве, не внесла данные в базу разыскиваемых, которой пользуется погранслужба.

«Благодаря этому он не был задержан польскими пограничниками», — пояснила пресс-секретарь генпрокурора Польши Анна Адамяк.

Сообщалось также, что до этого подозреваемый германскими правоохранителями жил в городе Прушкув западнее Варшавы, но польские силовики его там не обнаружили.

Как утверждают журналисты, которые проводили свое расследование (и оно во многом помогло следствию), «с польской стороны не было никакого ответа на запрос Германии о правовой помощи».

«Почему польские власти власти не арестовали Владимира Ж., не ясно. Согласно общим правилам европейского ордера, которые Германия и Польша считают обязанными соблюдать, можно было ожидать ареста в течение 60 дней без дальнейшего рассмотрения дела со стороны Варшавы. С тех пор срок истек», — отмечает Tageschau.

По данным журнала Spiegel (его репортеры также расследуют дело о диверсии вместе с коллегами с телеканала ZDF), «немецкие следователи потерпели неудачу в поисках злоумышленников». «С точки зрения Германии, Варшава всегда проявляла крайне мало интереса к расследованию атаки на трубопроводы, проложенные между Россией и Германией. Польские официальные лица ставили под сомнение следы, ведущие в [их] страну», — отмечает издание.

Что известно об инструкторе по дайвингу

«Ордер на арест, выданный в июне следователям Федерального управления уголовной полиции и федеральной полиции, похоже, стал прорывом в одном из самых впечатляющих судебных процессов за последние десятилетия. В то время как Швеция и Дания прекратили свои расследования в начале этого года, генеральный прокурор [Германии] продолжил судебное разбирательство по подозрению в «умышленном взрыве» и «антиконституционном саботаже»», — отмечает Tageschau.

В то же время Москва обвиняла Берлин в том, что тот не делится с российской стороной никакими деталями следствия.

В интервью RTVI посол Германии в России Александр Граф Ламбсдорфф объяснял это тем, что офис генерального прокурора при Верховном суде в Карлсруэ, который ведет расследование, не только не делает никаких публичных заявлений, но и не делится ничем даже с немецкими депутатами — хотя они имеют право делать официальные запросы в органы исполнительной и судебной власти.

«Это конфиденциальное расследование. В офисе генпрокурора — он входит в правоохранительную систему ФРГ — не делятся этой информацией. Могу сказать, что даже мне не удалось получить ее, когда я был членом бундестага. Они очень независимы. <…> Они вообще ни с кем не делятся информацией, будь то Берлин или Москва. <…> И я могу вам сказать, что Берлин также запрашивал эту информацию. Но в Карлсруэ ее не дают — таково положение дел», — признавал посол Германии.

Именно поэтому о Владимире Ж. (в рамках немецкой юридической и журналистской этики не принято раскрывать имена подозреваемых, в отношении которых действует презумпция невиновности) так мало известно.

По данным SZ, он работал и, возможно, до сих пор работает инструктором по нырянию в киевской школе дайвинга, хотя ее владельцы — супружеская пара Евгений и Светлана У., говорили, что не знакомы с Владимиром, а потом и вовсе перестали отвечать журналистам. Издание Network, на которое ссылается SZ, утверждает, что все трое входили в экипаж немецкой парусной яхты «Андромеда» — она стала главном вещдоком в немецком уголовном деле после таинственного плавания по балтийским волнам в районе диверсии.

Какую роль могла сыграть яхта «Андромеда»

«Андромеда» — парусная яхта типа Bavaria С50 приспособлена для выходов в открытое море. Судну больше десяти лет, оно 15 метров в длину и 25 в высоту. Внутри — шесть кают, обитых деревом, четыре ванные комнаты и небольшая кухня. Она была пришвартована на немецком курорте Варнемюнде на Балтике. «Андромеду» взяла в аренду компания из шести человек, по версии следствия — по поддельным паспортам.

«Запрос на бронирование с самого начала показался странным. В сентябре 2022 года яхта была арендована на целый месяц вперед. Ничего необычного, будь это летом. Но в сентябре, когда ветрено и влажно, парусники берут обычно максимум на неделю, чтобы испробовать бурное море», — передавал репортер канала N-tv, побывавший на яхте.

Немецкие следователи провели обыски на борту «Андромеды» в январе 2023-го. Там нашли бортовую электронику, GPS-трекер, оставленную одежду с образцами ДНК и даже якобы следы взрывчатки. Главная версия, которую отрабатывает с тех пор немецкое следствие, — о некой украинской или проукраинской группе диверсантов.

В Москве считают ее несостоятельной и настаивают на том, что подрыв стратегически важной инфраструктуры организовали «государственные акторы». Российские официальные лица обвиняли в диверсии «англосаксов», но никаких финальных результатов расследования российские ведомства пока также не представили.

Сомнения в том, что подрыв могли осуществить на паруснике обычные дайверы, тем более гражданские, высказывали и западные специалисты.

«Чтобы перевезти такое количество взрывчатых веществ и оборудования, необходим более крупный корабль или даже несколько», — говорил в интервью ZDF эксперт по морской безопасности Йоран Свистек.

А член Германского общества спасателей Маттиас Хельцль рассказывал таблоиду Bild, что для погружения на дно водолазу потребовалось бы 30 литров газовой смеси, то есть десятки кислородных баллонов на борту.