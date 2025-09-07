Итальянский подросток Карло Акутис, умерший от лейкемии в 2006 году в возрасте 15 лет, стал первым католическим святым XXI века. Об этом сообщает Reuters.

Папа римский Лев XIV объявил о том, что Акутис причислен к лику святых, на воскресной церемонии в Ватикане. В мероприятии приняли участие около 70 тыс. человек из десятков стран. Акутис был канонизирован вместе с Пьером Джорджо Фрассати — молодым итальянцем, который был известен помощью нуждающимся и умер от полиомиелита в 1920-х годах.

В своей речи папа Лев XIV назвал Акутиса и Фрассати «примерами святости и помощи». По его словам, два новых святых — это «приглашение для всех нас, особенно для молодежи, не растрачивать свою жизнь впустую, а направить ее ввысь (на небеса)».

Reuters отмечает, что молодые католики ждали канонизации Акутиса несколько месяцев. Изначально она была назначена на апрель, но мероприятие перенесли из-за смерти папы римского Франциска.

«Мы очень рады быть здесь, потому что Карло и Пьер Джорджио — два примера молодых людей, исполненных Бога, благодати, и мы хотим следовать их примеру», — поделилась с агентством приехавшая из Испании Клара Маруган Мартин. Другой участник церемонии — 24-летний Антонио Д’Аверио — сказал, что канонизация Акутиса — это «рука, протянутая церковью по отношению <…> к молодым людям».

Карло Акутис родился 3 мая 1991 года в Лондоне. Его мать — итальянка, а отец — итало-английского происхождения. В юном возрасте семья перевезла Акутиса в Милан.

Мальчик с раннего детства отличался набожностью и ежедневно причащался. Его мать Антония Сальцано рассказывала, что Акутис защищал сверстников-инвалидов, которые подвергались издевательствам, поддерживал одноклассников, чьи родители переживали развод, и помогал бездомным в Милане.

Акутис создал тематический сайт о евхаристических чудесах по всему миру, а также платформы для своего прихода и школы. 12 октября 2006 года в возрасте 15 лет он умер от лейкемии. Незадолго до смерти он сказал родителям, что счастлив уйти из жизни, поскольку не потратил «ни минуты на то, что не понравилось бы Богу».

Чудеса, связанные с Акутисом

Согласно католическому учению, верующие могут помолиться умершим людям, которые, по их мнению, находятся на небесах, и попросить их обратиться к Богу. Если такие молитвы приводят к исцелению, Ватикан может квалифицировать произошедшее как чудо. После двух подобных случаев, зафиксированных подписью папы римского, умершего могут причислить к лику святых.

С именем Акутиса связывают два чуда. Одно из них было зафиксировано в 2013 году в Бразилии. Тогда после молитвы Акутису выздоровел ребенок с редким генетическим заболеванием поджелудочной железы.

Второй случай произошел в 2022 году. 21-летняя девушка упала с велосипеда во Флоренции, медики оценили ее состояние как критическое. Мать пострадавшей отправилась в город Ассизи помолиться за выздоровление дочери на могиле Акутиса. В тот же день девушка начала дышать самостоятельно, к ней вернулась способность двигаться и говорить, а через десять дней ее выписали из отделения интенсивной терапии. Папа римский подтвердил этот случай как второе чудо, связанное с Акутисом.

Reuters отмечает, что тело Акутиса было перенесено в Ассизи в соответствии с его последней волей. По данным агентства, теперь это место ежедневно посещают тысячи верующих.