Из-за активизации российских атак по ключевым объектам энергетической инфраструктуры Украине придется увеличить импорт газа на 30%, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министра энергетики страны Светланы Гринчук.

«Мы планируем увеличить импорт на 30%, если это возможно», — заявила украинская чиновница 7 октября в Киеве. По ее словам, правительство уже ведет переговоры по поводу наращивания поставок газа с соседними странами и государствами «Большой семёрки» (G7),

Дополнительный газ потребуется, чтобы сбалансировать нестабильную ситуацию с энергоснабжением, которая особенно сильно обострилась на северо-востоке Черниговской области и в восточной части Сумской области, пояснила Гринчук.

Точный объем газа, который Украине придется дозакупать из-за повреждения объектов энергетики, пока не определен — он будет зависеть от нескольких факторов, включая скорость ремонта пострадавших мощностей и последствия будущих российских атак, сообщила министр.

«Мы восстанавливаем газовую инфраструктуру каждый день, но ущерб значительный», — констатировала Гринчук.

Bloomberg отмечает, что в последние недели ВС РФ усилили натиск на позиции ВСУ и ключевые объекты на восточных и северо-восточных территориях Украины, а также в центральной части страны, где сосредоточена значительная часть украинской газодобычи. Кроме того, атакам подвергается электроэнергетическая инфраструктура, что приводит к отключениям электроэнергии и вынуждает власти ограничивать ее потребление.

Военный эксперт Олег Глазунов ранее пояснял, что на Украине «все держится на электричестве» — от промышленных предприятий до правительственных учреждений, — поэтому удары по ключевым объектам ее энергетической инфраструктуры могут парализовать всю остальную инфраструктуру и привести к «коллапсу» страны.

5 октября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что накануне ночью Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская, Кировоградская области подверглись атаке более 50 ракет и около 500 ударных дронов. Он призвал США и ЕС принять меры для принуждения России к «одностороннему» прекращению огня в небе.