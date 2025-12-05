25 тыс. беженцев из Украины могут потерять право на пребывание в Израиле до конца 2025 года, сообщает Haaretz. По данным газеты, это связано с длительной задержкой со стороны государства в принятии решения о продлении программ защиты и вида на жительство для украинцев.

В конце декабря 2025 года истекает срок выданных беженцам разрешений на пребывание в стране. Как пишет издание, кабинет министров Израиля несколько раз откладывал решение о продлении их статуса.

Несколько правозащитных организаций уже обратились к генеральному директору Управления по народонаселению и иммиграции Боазу Йосефу и генеральному прокурору Гали Бахарав-Миара с просьбой о продлении временной защиты.

«Периодические решения о продлении туристических виз украинцев были обусловлены отсутствием регламентированной политики в отношении лиц, ищущих убежища в Израиле под защитой», — говорится в петиции адвокатов Нимрода Авигаля и Анат Бен Дор.

В тексте обращения также указано, что выдача гражданам Украины туристических виз привела к тому, что люди на протяжении трех с половиной лет не могут найти работу и с трудом удовлетворяют базовые потребности.

К петиции присоединились несколько НКО. Haaretz пишет, что правозащитники направляли аналогичные просьбы с ноября 2024 года, однако до сих пор не получили официального ответа.

В первые недели после начала боевых действий на Украине глава МВД страны Айелет Шакед заявила, что Израиль примет 20 тыс. беженцев из страны, большая часть которых находились в Израиле до 2022 года, не имея легального статуса, а также 5 тыс. человек, которые уехали из Украины.

После ухода Шакед с поста в 2022 году полномочия по этому вопросу перешли израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху. Изначально в рамках программы защиты вид на жительство был выдан на три месяца, после чего беженцам было предоставлено разрешение на проживание и работу, которые нужно было продлевать каждый год.

В ноябре 2025 года президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что страна будет помогать украинским беженцам «последний год». По его словам, к вынужденно покинувшим родину Украинцам нужно относиться «ответственно», но так же как и к остальным национальным меньшинствам в стране.

Ранее The Wall Street Journal писала, что около 120 тыс. украинцев, прибывших в США после 16 августа 2023 года, могут депортировать, если они утратят временный гуманитарный статус. Такая вероятность появилась на фоне заморозки Трампом программы «Объединение ради Украины» (Uniting for Ukraine, U4U), которая позволяла украинцам легально находиться в стране до двух лет при условии наличия американского спонсора, который готов их принять.