Известный палестинский активист Марван Баргути не вошел в число заключенных, которых Израиль согласился освободить в обмен на удерживаемых боевиками ХАМАС заложников в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Не планируется выпускать и других известных заключенных, освобождения которых давно добивалась радикальная группировка, пишет АР.

При этом пока не ясно, является ли список из примерно 250 заключенных, опубликованный 10 октября на официальном сайте израильского правительства, окончательным. Высокопоставленный представитель ХАМАС Муса Абу Марзук заявил телеканалу Al Jazeera, что группировка ведет переговоры с посредниками и продолжает настаивать на освобождении Баргути и других палестинцев.

Израильские власти считают Баргути лидером террористов. В 2004 году местный суд признал его виновным в организации нескольких терактов на территории Израиля и гибели пяти человек, приговорив к нескольким пожизненным срокам.

Associated Press со ссылкой на «некоторых экспертов» утверждает, что Израиль может опасаться Баргути из-за его способности «стать влиятельной фигурой для палестинцев»: многие жители сектора Газа считают его «своим Нельсоном Манделой».

Напомним, 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня и выводе сил ЦАХАЛ из сектора Газа, в рамках которого ХАМАС должен вернуть на родину всех захваченных в октябре 2023 года заложников — освободить выживших (их предположительно осталось около 20 человек) и передать тела погибших.

Со своей стороны Израиль обязался освободить около 250 палестинских заключенных, признанных виновными в террористической деятельности, и примерно 1,7 тысячи жителей сектора Газа, арестованных и удерживаемых без предъявления обвинений за последние два года.

Многие палестинские заключенные, которые выйдут из израильских тюрем в рамках соглашения, провели за решеткой более 20 лет. Большинство из них — члены группировок ХАМАС и ФАТХ, арестованные еще в 2000-х годах за предполагаемое участие в перестрелках, взрывах или других нападениях, в результате которых погибли или пострадали израильтяне. Согласно списку, после освобождения более половины из них будут отправлены в Газу или в изгнание за пределы палестинских территорий.