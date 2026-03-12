Суд в Дальнегорске (Приморский край) назначил по пять месяцев ограничения свободы двум мужчинам, осквернившим российский флаг. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Ведомство установило, что в январе 2025 года двое местных жителей 21 и 22 лет, находясь на вершине сопки «Пик Вербованных», демонстративно сорвали государственный флаг.

После этого они унесли его в лес, где нанесли на полотнище маркером надписи и рисунок, «содержащие признаки надругательства и осквернения флага России», а затем закопали его в снег.

Мужчины признаны виновными по соответствующей статье (ст. 329 УК РФ). Приговор пока не вступил в законную силу.

Статья 329 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за надругательство над Государственным гербом или флагом РФ (сжигание, повреждение, нанесение циничных надписей). Наказывается ограничением свободы, принудительными работами, арестом на срок от 3 до 6 месяцев или лишением свободы на срок до 1 года.

Осенью в Челябинской области неизвестные приготовили яичницу на «Вечном огне». По данным регионального СК, на металле остались следы разбитых куриных яиц, рядом лежали скорлупа и остатки других продуктов питания.

В ведомстве расценили произошедшее как действия, публично оскверняющие символ воинской славы. Возбуждено уголовное (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ).

Летом сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали девушку-блогера, которая ранее разместила в социальных сетях видеозапись с сожжением российского паспорта.

В октябре суд приговорил ее к двум годам в колонии-поселении. Блогершу признали виновной в хулиганстве (по ч. 2 ст. 213 УК РФ) и надругательство над государственным гербом РФ или государственным флагом (ст. 329 УК РФ).