Писатель и сценарист Аркадий Инин назвал «порнухой» фильм «Анора», а также удивился «буму» вокруг актеров Александра Петрова и Юры Борисова. Свое мнение Инин высказал в интервью программе «Легенда» на RTVI.

По его словам, сейчас в кино «непонятно, как прославиться».

«А как-то прославляются. Вот появились два этих артиста, Саша Петров и Юра Борисов. Почему именно они? Не знаю, хорошие ребята, ничего против не имею, но такой бум, вплоть до Голливуда… Как это? Это вот вопрос случая, опять я говорю. Почему? Совершенно не понимаю», — сказал Инин.

Он также раскритиковал фильм американского режиссера Шона Бейкера «Анора», в котором снялся Борисов.

«Или фильм этот, который „Оскара“ взял, с Борисовым — „Ангина“, или как называется, „Анора“… Ну пошлятина, просто порнуха. Как это происходит? Почему?» — порассуждал Инин.

Собеседник RTVI добавил, что в картине снимались «прекрасные актеры».

В марте 2025 года «Анора» получила премию «Оскар» в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая женская роль», «Лучшая режиссура», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж». Борисов был номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана», но награду взял Киран Калкин за работу в фильме «Настоящая боль».

Ранее актер театра и кино Александр Яцко в интервью RTVI высказал свое отношение к современным российским артистам. Он назвал Борисова «уникальным явлением», Марка Эйдельштейна — «замечательным парнем», а Никиту Кологривого — «очень талантливым».

Яцко выразил надежду, что нынешнее поколение артистов «не губит свой талант идиотскими вредными привычками, которым были подвержены актеры XX века».