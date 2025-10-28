Добровольческие формирования, направленные на защиту важных объектов в России, будут состоять из обученных людей, знающих их слабые места и специфику. Об этом сообщил «Ленте.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Добровольцев планируют обучить обращению с оружием и объяснить им основные азы защиты, отметил депутат. Защищать объекты смогут также их работники. Количество добровольцев будет определяться исходя из специфики предприятия.

Колесник добавил, что охранять придется «очень много объектов». В частности, речь идет об НПЗ, оборонных комплексах, объектах критической инфраструктуры и складах.

«Люди, которые знают эти объекты, будут присутствовать в добровольческих организациях», — сказал он.

28 октября Госдума единогласно приняла сразу в первом, втором и третьем чтениях закон о привлечении резервистов к защите важных объектов. Согласно документу, граждане, находящиеся в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил, могут быть направлены на специальные сборы для защиты критически важных объектов.

На время сборов, которые не могут длиться больше двух месяцев, за резервистами сохраняются рабочие места и зарплата, отметили в Генштабе. Там добавили, что резервистов не будут привлекать к участию в военной операции или выполнению задач за пределами России. Также речь не идет о призыве на военную службу и мобилизации.

Резервисты в приоритетном порядке будут выполнять задачи по защите критически важных объектов тех регионов, где постоянно зарегистрированы, проживают и работают, отметил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил 28 октября, что президент России Владимир Путин поддержал предложение глав нескольких регионов, в частности, губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о создании добровольческих формирований для усиления защиты критически важных объектов.



По словам Шойгу, зарубежные спецслужбы пытаются проникать на российские объекты критической инфраструктуры для совершения диверсий. Он уточнил, что речь идет также о кибератаках на автоматизированную систему управления.