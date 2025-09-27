Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что обсудил на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве совместные решения и шаги в условиях нынешней ситуации. Встреча глав государств состоялась в пятницу, 26 сентября, в Кремле, она продлилась более пяти часов.

«Думали, как же нам выжить в это сложное время», — прокомментировал Лукашенко многочасовые переговоры с российским президентом. Его слова передает агентство БелТа.

По словам Лукашенко, сейчас мир «разделен на куски» — его «рвут: <…> это мое, а это мое» и «начинают душить».

«От нас не отстанут. А я вас должен уговаривать работать», — добавил белорусский президент.

На переговорах в Кремле также обсуждались международная обстановка и ситуация в регионе, в том числе двустороннее сотрудничество в нефтегазовом секторе. Лукашенко отметил, что в сфере газа Москва и Минск вышли на договоренности «практически на пятилетку».

Во время встречи российского и белорусского лидеров среди прочего был поднят вопрос о возможном строительстве второй АЭС в Беларуси. По словам Лукашенко, специалисты решают, что возводить — третий блок на уже действующей станции или новую АЭС.

«Мы сэкономили прилично на первой АЭС [средства от кредита, который выдавала Россия]. Не буду называть цифры. <…> Мы можем целый энергоблок за эти сэкономленные средства [возвести]», — отметил белорусский президент по итогам переговоров в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили вопросы, касающиеся военной операции на Украине. Лукашенко отметил, что у Москвы есть «хорошие предложения» для Киева, которые «были услышаны» президентом США Дональдом Трампом. По утверждению белорусского лидера, если украинские власти не согласятся на эти условия, они «потеряют [страну]».

«Россияне практически захватили крупные населенные пункты. Я вот так смотрю географически. Дальше уже российскую армию трудно будет остановить. <…> Чтобы не потерять всю Украину, Владимир Александрович [Зеленский] должен не просто разговаривать, а согласиться на выгодные для него условия», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что хотел бы встретиться с Зеленским и «просто поговорить».