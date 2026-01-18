С 1 сентября 2026 года во всех классах российских школ планируется возобновить выставление оценок за поведение Об этом сообщило Минпросвещения.

В ведомстве напомнили, что в 2025 году эксперимент по системе оценивания поведения учащихся был запущен в 89 школах семи регионов России, включая ЛНР, Чечню, Новгородскую, Ярославскую и Тульскую области. Каждый пилотный регион выбрал один из трех предлагаемых вариантов оценки.

«По итогам эксперимента будет выбрана одна модель. Ее введут в школах с 1 сентября 2026 года», — пояснили в министерстве.

Приказ Минпросвещения, который опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, вносит изменения в правила обучения по основным общеобразовательным программам. Один из пунктов гласит, что «контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения, может предусматривать выставление оценок поведения обучающихся».

Также в приказе говорится, что школьники должны добросовестно осваивать программу и выполнять учебный план — посещать занятия, готовиться к ним дома и выполнять задания учителя. На уроках им запрещено пользоваться «средствами подвижной радиотелефонной связи» — за исключением экстренных случаев.

Оценку за поведение, как пояснили в министерстве, будут ставить исходя из нескольких критериев, в том числе:

ответственное и старательное отношение к учебе,

аккуратность и прилежание,

активная вовлеченность в общественную жизнь школы,

участие в общественно полезной трудовой деятельности.

На проект приказа Минпросвещения, предполагающий введение оценок за поведение с нового учебного года, 16 января обратило внимание РИА Новости. По запросу агентства ведомство пояснило, что разработало этот документ на основе пилотного проекта, запущенного в нескольких регионах, включая ЛНР, Чечню, Мордовию, Новгородскую, Ярославскую и Тульскую области с 1 сентября 2025 года. В министерстве добавили, что главной задачей этого нововведения является «укрепление сознательной дисциплины» российских школьников».

В феврале 2025 года в Госдуму внесли законопроект о введении оценок за поведение в образовательных организациях. Соавторами инициативы стали депутаты Сергей Миронов и Дмитрий Гусев. Эта мера, как они пояснили, сделает школьников более воспитанными и ответственными, научит их взаимодействовать с окружающими, а также упростит работу педагогов, дав возможность эффективнее контролировать класс.

По мнению парламентариев, характеристика поведения поможет учителям выявлять учеников, которым требуется дополнительная поддержка, и в конечном итоге проявить более индивидуальный подход к обучению. Гусев добавил, что оценки за поведение станут для школьников стимулом проявлять больше внимания к окружающим и соблюдать правила.

Оценки за поведение по пятибалльной шкале были введены в советских школах в 1944 году. В 1960 году появился свод правил, на основании которых они выставлялись. В 1970 году помимо пятибалльной системы оценки появилась трехступенчатая, по которой поведение оценивалось как «примерное», «удовлетворительное» и «неудовлетворительное». Выпускники с «двойкой» или неудовлетворительной оценкой за поведение по итогам последнего года учебы не допускались к экзаменам и вместо аттестата получали справку о том, что прослушали курс средней общеобразовательной школы. В марте 1989 года отметки за поведение и прилежание были упразднены Министерством народного образования РСФСР.

В марте 2024 года глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев анонсировал возможное возвращение оценок за поведение, влияющих на итоговые баллы ЕГЭ. В июне СПЧ предложил эту меру главе Минпросвещения Сергею Кравцову, чтобы «дать учителям реальный инструмент педагогического воздействия».

В августе 2024 года Фадеев сообщил, что инициатива застряла на «бюрократической фазе». В декабре он поднял этот вопрос на ежегодной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, который удивился, узнав, что в российских школах не ставят оценки за поведение. В результате глава государства поручил правительству проработать их возвращение, обсудить его с родительским и педагогическим сообществом, а потом — не позже 1 июля 2025 года — представить ему доклад.