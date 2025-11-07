Американский рэпер Канье Уэст (Йэ) встретился с израильско-марокканским ортодоксальным раввином, каббалистом Йошияху Пинто, чтобы «загладить свою вину» за антисемитские высказывания. Музыкант неоднократно оскорбительно высказывался в адрес евреев в публичном поле, начиная с 2022 года, пишет газета Times of Israel (ToI).

Встреча Йэ и Пинто прошла в Нью-Йорке, общение производилось через переводчика. Рэпер заявил, что «счастлив сидеть здесь <…> и просто взять на себя ответственность». Свои резкие высказывания он объяснил различными проблемами, в том числе биполярным расстройством. По словам музыканта, из-за болезни его идеи были «доведены до крайности», а сам он «забыл о защите окружающих <…> людей и самого себя».

«Я действительно благодарен вам за то, что вы приняли меня с распростертыми объятиями и позволили мне загладить свою вину. И это начинается с первых шагов, с того, как по кирпичику возводятся первые прочные стены», — обратился Уэст к Пинто.

В ходе беседы раввин сказал Йе, что «иудаизм живет покаянием», и пожелал ему «сильных, хороших поступков». Пинто назвал рэпера «хорошим человеком» и обнял его.

Times of Israel отмечает, что Канье Уэст как минимум в третий раз публично заявляет, что жалеет о своих антисемитских высказываниях. В 2023 году он написал в соцсетях, что изменил мнение по этому вопросу после просмотра комедии «Мачо и ботан» (2012 год) с актером еврейского происхождения Джоной Хиллом.

«Просмотр фильма “Мачо и ботан” заставил меня снова проникнуться симпатией к евреям. Никто не должен вымещать злость на одном или двух людях и превращать ее в ненависть к миллионам невинных людей», — цитирует ToI слова Йе.

В том же году он опубликовал в Instagram* сообщение на ломаном иврите, в котором обращался к евреям. «Ваше прощение важно для меня, и я намерен загладить свою вину и способствовать единству», — писал Уэст.

Антисемитские высказывания Йе

В октябре 2022 года Канье Уэст опубликовал в своем Instagram* переписку с рэпером Пи Дидди и обвинил его в том, что он находится под контролем влиятельных евреев. После этого аккаунт Йе заблокировали, после чего он начал угрожать евреям в Twitter (сейчас — Х).

Причиной спора Уэста и Пи Дидди стал публичный выход первого в футболке с надписью White Lives Matter («Белые жизни важны»), придуманного в противовес слогану Black Lives Matter («Черные жизни важны»), что возмутило многих защитников прав афроамериканцев.

После антисемитских высказываний Уэста контракты с ним разорвали бренды Gap, Balenciaga и Adidas.

«Последние высказывания и поступки [Уэста] являются неприемлемыми, разжигающими и опасными, и они нарушают ценности компании, включающие разнообразие, инклюзию, взаимное уважение и справедливость», — объяснял свою позицию производитель спортивной одежды Adidas.

После этого Уэст не прекратил выпады в сторону евреев. В феврале 2025 года он принимал участие в рекламе веб-сайта, который продавал футболки со свастикой, а в мае написал песню, посвященную Адольфу Гитлеру. После этого ему аннулировали австралийскую визу.

