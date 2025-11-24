Чтобы сохранить здоровье сосудов и сердца необходимо следовать научно обоснованным советам, в частности бросить курить. Такими рекомендациями в беседе с «Лентой.ру» поделился кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Кокин.

По его словам, никотин вызывает спазм сосудов, повреждает эндотелий и ускоряет развитие атеросклероза.

Риск инфаркта у курильщиков в три раза выше, однако спустя год после отказа от вредной привычки, он снижается наполовину, подчеркнул Кокин и в том числе отметил опасность пассивного курения.

Кроме того, кардиолог порекомендовал следить за уровнем холестерина, глюкозы и инсулина в крови. Сахарный диабет способен поразить крупные и мелкие сосуды, объяснил он.

По словам Кокина, варикоз может свидетельствовать о нарушении венозного оттока. Врач дал совет следить за состоянием вен на ногах и при выявлении первых признаков заболевания обращаться к специалисту.

Врач также счел важным проверять уровень давления, которое по его мнению, не должно превышать границы нормы 120 на 80 миллиметров ртутного столба. В конце концов Кокин напомнил о важности физической активности, здорового веса и полноценного сна.

Ранее академик РАН, директор Института диабета ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии им. академика И. И. Дедова» Минздрава России Марина Шестакова заявила, что россияне чаще болеют сахарным диабетом второго типа, чем первого. Она объяснила, что ожирение считается предстадией диабета. По ее словам, россияне набирают вес из-за высококалорийной пищи, трансжиров и маленькой физической активности. Врач резюмировала, что эпидемия ожирения «еще серьезнее».