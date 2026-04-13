С начала 2026 года регионы России купили вдвое меньше новых лифтов на замену старым, чем в первом прошлогоднем квартале: 2,4 тысячи штук за 10,7 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Российского лифтового объединения (РЛО).

В Минстрое объяснили двукратное сокращение закупок тем, что для большинства регионов это был только подготовительный этап годового плана замены лифтов с уже согласованным объемом финансирования.

Президент ГК «Основа» Александр Ручьев подтвердил, что годовое финансирование закупки новых лифтов утверждено заранее в полном объеме. Однако, по его словам, в процессе реализации плана возможны корректировки, которые влияют на показатели по отдельным месяцам.

Финдиректор Щербинского лифтостроительного завода Сергей Фирстов добавил, что закупки могли снизиться из-за показателей отдельных регионов — с нестабильной наполняемостью фондов капремонта и отсутствием поддержки из местного бюджета.

Сейчас в стране работают около 600 тысяч лифтов. Каждый шестой (то есть 100 тысяч штук) к 2030 году надо заменить, поскольку срок эксплуатации превысит 25 лет. На это уйдет около 600 млрд рублей, подсчитал гендиректор РЛО Петр Харламов. Он прогнозирует проблемы с заменой 44 тысяч лифтов, которые обслуживаются на средства со спецсчетов.

Партнер практики оценки бизнеса и активов Neo Станислав Мудров перечислил дополнительные негативные факторы:

заводы сейчас загружены лишь на 40—50% своих мощностей, а это ведет к убыткам и невозможности окупать модернизацию,

рынок жилищного строительства страдает от охлаждения: в 2025 году запуск новых проектов сократился на 12%,

растет конкуренция со стороны китайских производителей, которые у себя на родине получают господдержку и за ее счет могут демпинговать на 30—40%.

По словам Мудрова, в первом квартале 2026 года среди смонтированных в России лифтов почти каждый четвертый был китайским. Для сравнения: два года назад их доля составляла лишь 12,5%.

В прошлом году для ускорения замены и улучшения обслуживания лифтов в Госдуме предлагали разрешить россиянам взаимодействовать напрямую с профильными организациями, минуя управляющие компании. Авторы инициативы поясняли, что УК зачастую собирают деньги на лифты в полном объеме, но не передают всю сумму целиком обслуживающим подъемники организациям.