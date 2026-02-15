Согласно мониторингу Министерства науки и высшего образования РФ, в четвертом квартале 2025 года более трети мигрантов не смогли успешно сдать экзамен по русскому языку с первой попытки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Всего в указанный период тестирование, необходимое для получения разрешения на работу или патента, проходили 201 675 человек. Общая доля успешно сдавших экзамен составила 87,9%, однако при этом 35,5% кандидатов не справились с заданиями с первой попытки.

В министерстве пояснили, что аттестация проводится по трем уровням:

для получения патента на работу,

для оформления разрешения на временное проживание,

для получения вида на жительство (ВНЖ).

Каждый экзамен включает три блока:

первый посвящен исключительно тестированию по русскому языку,

второй проверяет знание истории России,

третий содержит вопросы об основах российского законодательства.

Отдельную статистику в Минобрнауки привели по другим категориям. Например, экзамен для получения разрешения на временное проживание в четвертом квартале сдавали 1223 человека, из которых успешно прошли испытание 70,6% — при этом с первой попытки его не сдали 39,5% претендентов.

На уровень владения русским языком, дающий право на получение ВНЖ, тестировались 11 723 человека. Сдали экзамен 82,3%, не сдали с первой попытки — 29,6%.

В Минобрнауки уточнили, что возможность сдачи экзамена организована в 203 пунктах, расположенных во всех субъектах Российской Федерации, а также в Таджикистане и Узбекистане. В сеть учреждений для проведения тестов среди мигрантов входят 88 российских университетов, из которых 82 находятся в ведении министерства.

Минувшей осенью стало известно, что только 19% детей иностранцев смогли получить право на зачисление в российские школы по итогам сданных тестов на знание русского языка. В Госдуме обещали рассмотреть законопроект о том, чтобы обучение несовершеннолетних мигрантов в РФ перевели на платную основу.