Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, которая поддерживает международно признанное правительство Йемена, 30 декабря нанесла авиаудар по порту в йеменском городе Эль-Мукалла из-за поставок оружия со стороны ОАЭ. Об этом сообщает саудовское новостное агентство SPA со ссылкой на представителя коалиции генерал-майора Турки аль-Малки. Информации о пострадавших нет.

«Эти действия [поставки оружия] считаются вопиющими нарушениями принципов установления мира и усилий по достижению мирного урегулирования, а также противоречат резолюции 2216 (2015) Совета Безопасности ООН», — заявил саудовский военный.

По его данным, с 27-го по 28 декабря из Эль-Фуджейры (ОАЭ) в порт Эль-Мукалла без разрешения коалиции прибыли два судна, отключили устройства слежения на борту и выгрузили большое количество оружия и боевых машин, которые «представляют собой непосредственную угрозу» безопасности.

Как утверждает генерал-майор, этот шаг ОАЭ был направлен на поддержку сил Южного переходного совета (ЮПС) в мухафазах (провинциях) Хадрамаут и Эль-Махра на юге и юго-востоке страны. «После тщательного наблюдения за грузом» военно-воздушные силы коалиции нанесли удар по оружию и военной технике.

Турки аль-Малки уточнил, что решение об «ограниченной военной операции» было принято после просьбы главы Президентского совета Йемена Рашада аль-Алими о защите гражданского населения этих провинций.

В Саудовской Аравии обещают и дальше блокировать любую военную поддержку Южному переходному совету со стороны любой страны, которая сделает это без согласования с коалицией.

Как сообщает новостной телеканал Al Arabiya, после ударов по порту представители коалиции заявили о завершении операции. По их информации, во время военных действий никто не пострадал и не было причинено какого-либо вреда объектам местной инфраструктуры.

The Wall Street Journal пишет, что авиаудары усиливают напряженность между двумя давними союзниками в Персидском заливе — Саудовской Аравией и ОАЭ, которые «все больше расходятся из-за продолжающейся гражданской войны в Йемене», а также «создают головную боль для администрации президента США Дональда Трампа».

Как передавало агентство Anadolu, председатель Президентского совета Йемена Рашад аль-Алими объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения сроком на 90 дней. Оно вступает в силу с 30 декабря. В его распоряжении утверждается, что «мятежные силы» получили из ОАЭ указание начать наступление на восточные регионы «с целью разделения Йемена». Кроме того, власти Йемена приняли решение расторгнуть соглашение об оборонном сотрудничестве с ОАЭ.

Ранее Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия входили в единую коалицию для борьбы с йеменскими хуситами.

После того, как в 2014 году хуситы захватили столицу — город Сана, в стране шла гражданская война. Так в Йемене появилось сразу несколько центров силы.

Проиранские повстанцы-хуситы контролировали 14 из 22 провинций (в основном на севере и западе — то, что было когда-то Северным Йеменом), побережье Красного моря и крупные города, включая столицу.

Параллельно существует правительство Йемена в изгнании — именно оно считается международно признанным. Оно находилось в в Эр-Рияде, а примерно с 2023 года члены правительства и депутаты начали возвращаться в Аден — временную столицу на юге Йемена. Высшая власть в стране официально принадлежит Президентскому руководящему совету.

Наконец, в Йемене был и третий центр власти — Южный переходный совет. Он был создан в 2017 году Южным движением в разгар гражданской войны. Это сепаратистское «народное» движение, выступающее за независимость Южного Йемена (бывшей Народной Демократической Республики Йемен, которая объединилась с северной Йеменской Арабской Республикой, и так в 1990 году возник современный Йемен). Южан поддерживают ОАЭ.

В августе 2019 года Южный переходный совет даже захватил власть в Адене. Саудовская Аравия тогда уже наносила авиаудары по позициям ЮПС. Позже Эр-Рияд инициировал переговоры между повстанцами-сепаратистами и официальными властями, и они заключили мирное соглашение. В апреле 2022 года южане официально влились в состав Президентского руководящего совета.

Однако в декабре силы ЮПС активизировались и захватили две провинции, а еще заявили, что готовы и сами начать операцию против хуситов.