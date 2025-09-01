Йеменские хуситы совершили налет на офисы ООН в Сане, захватили имущество и задержали, по меньшей мере, 11 сотрудников. Рейды последовали за израильским ударом по столице, в результате которого были убиты глава возглавляемого хуситами кабмина Ахмад Галеб ар-Рахави, и до восьми министров. Хуситы, которые продолжают топить корабли в Красном море и запускать ракеты в сторону Израиля, тут же назначили нового и.о. премьера — им стал зам погибшего ар-Рахави Мохаммед Митфах. Как устроен Йемен, где действуют два параллельных воюющих друг с другом правительства, — в материале RTVI.

Как устроена власть в Йемене

С 2014 года, когда хуситы захватили Сану, в Йемене продолжалась гражданская война. Сейчас конфликт считается замороженным.

Сегодня хуситы (их «правительство перемен и созидания») контролируют 14 из 22 провинций (в основном на севере и западе — то, что было когда-то Северным Йеменом), побережье Красного моря и крупные города, включая столицу — Сану.

Де-факто этими регионами управляет Верховный политический совет хуситского движения «Ансар Аллах» (не признан мировым сообществом). Это главный руководящий орган, который ведает государственными делами и назначает членов правительства, включая премьер-министра. Его председатель Махди аль-Машат — фактический глава Йемена на подконтрольных хуситам территориям. Иран считается главным военным союзником и «спонсором» йеменских хуситов — в Израиле считают их «прокси» шиитской Исламской республики.

Параллельно существует правительство Йемена в изгнании — именно оно признано международным сообществом. Оно поддерживается Саудовской Аравией и до последнего находилось в в Эр-Рияде. Примерно 2023 года члены правительства и депутаты начали возвращаться в Аден — временную столицу на юге Йемена. В мае 2025-го премьер-министром был назначен Салем бин Брайк, занимавший до этого пост министра финансов.

Высшая власть в стране официально принадлежит Президентскому руководящему совету. Его председатель — Рашад Мухаммад аль-Алими, которому поручено вести переговоры с хуситами (те не признают ПРС). Сообщалось, что у нового премьер-министра Йемена бин Брайка был конфликт с аль-Алими в вопросе распределения полномочий.

Официальное правительство имеет собственную армию и располагает войсками в некоторых районах Южного Йемена, а также в провинциях Эль-Джауф, Хадджа, Мариб, Саада и Таиз.

В стране был и третий центр власти — Южный переходный совет. Он был создан в 2017 году Южным движением в разгар гражданской войны. Это сепаратистское «низовое» движение, выступающее за независимость Южного Йемена (бывшей Народной Демократической Республики Йемен, которая объединилась с северной Йеменской Арабской Республикой, и так в 1990 году возник современный Йемен). Южан поддерживают ОАЭ.

В августе 2019 года Южный переходный совет взял власть в Адене — после столкновений с силами, лояльными международному признанному правительству Йемена. Саудовская Аравия тогда нанесла авиаудары по позициям ЮПС. Позже Эр-Рияд инициировал переговоры между сторонами, и в ноябре они заключили мирное соглашение. В апреле 2022 года Южный национальный совет (ЮНС) официально вошел в состав Президентского руководящего совета.

Как хуситы шли к власти

Еще в начале 2000-х хуситы воевали с президентом Йемена Али Абдаллой Салехом, который был союзником Саудовской Аравии в регионе. В 2009 году саудовцы помогли йеменским властям подавить мятеж хуситов. Соглашение о прекращении огня было подписано в 2010-м. Впоследствии правительство Саны признало, что кровопролитная борьба с хуситами обернулась гуманитарной катастрофой для жителей севера Йемена.

В 2012 году Салех ушел в отставку под нажимом демонстрантов, а в 2017-м был убит в Сане хуситами — его дом в центре столицы был взорван. До этого хуситы тактически объединялись с Салехом — это помогло им захватить столицу Сану в конце 2014 года.

Позже они свергли и нового президента — Абд аль-Рахмана Мансура аль-Хади, который был заключен под домашний арест, а затем бежал из страны. Буквально за недели до смертельного покушения на Салеха его сторонники сражались на стороне хуситов в борьбе с аль-Хади.

Правительство Йемена в изгнании обратилось к союзникам в регионе — Саудовской Аравии и ОАЭ — с просьбой начать военную операцию против повстанцев. Интервенция арабской коалиции (в нее также вошли Бахрейн, Кувейт, Иордания, Судан, Сенегал, Египет, Катар и Марокко) при поддержке США, Великобритании и Пакистана шла фактически с марта 2015-го по апрель 2022 года. За это время, по данным ООН, погибли почти 400 тысяч человек, 4 миллиона стали беженцами.

Во что верят «партизаны Аллаха»

Название движения хуситов «Ансар Аллах» переводится как «Партизаны Бога». Это военно-политическая группировка c севера Йемена, которая появилась в конце 1990-х. Сейчас она насчитывает около 10 миллионов человек — это примерно треть населения страны. В рядах хуситов, по данным The Guardian, состоят около 20 тысяч вооруженных ополченцев. Точного подтверждения этим цифрам нет. Хуситы называют себя в честь Хусейна Бадруддина аль-Хуси — политика, проповедника и полевого командира.

Хуситы происходят из союза горных племен на самой границе с Саудовской Аравией. При этом они не являются суннитами и не признают ваххабизм — консервативное течение, исповедуемое соседями.

Хуситы относятся к зейдитам — мусульманскому шиитскому меньшинству. Но, в отличие от «традиционных» шиитов, секта зейдитов не верит в «скрытого имама Махди», который должен явиться перед концом света.

Основатель движения аль-Хуси выступал за «религиозное возрождение» и «возвращение к истокам ислама» непосредственно через текст Корана, не требующий толкований. Он был убит йеменской армией в 2004 году.

С кем воюют хуситы, кто в Йемене враждует с Израилем

Хуситы называют себя частью «оси сопротивления» Израилю, США и Западу в целом — вместе с палестинской группировкой ХАМАС и с ливанской шиитской «Хезболлой».

Девиз хуситов: «Аллах велик! Смерть США! Смерть Израилю! Проклятие иудеям! Победа исламу!».

Глава Президентского руководящего совета аль-Алими заявлял, что хуситы пытались втянуть Йемен в конфликт с Израилем.

В декабре 2023 года Южный переходный совет, как сообщается, объявил, что готов сотрудничать с Израилем в борьбе хуситами, нападающими на корабли в Красном море.