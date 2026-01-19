По итогам 2025 года число пунктов выдачи заказов (ПВЗ) с разных маркетплейсов выросло на 44,7% до 226,4 тыс. объектов по всей России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс. Карты». Эксперты объясняют такую динамику расширением маркетплейсов в городах с населением меньше миллиона человек и открытием франшиз на базе отделений «Почты России».

Издание отмечает, что темпы роста количества маркетплейсов значительно увеличились: в январе 2025 года прирост составлял 25,9%, что на 18 п.п. ниже текущего уровня. По словам представителей Wildberries, в совокупности за год число ПВЗ компании выросло на 43%, до 94 тыс. В Ozon рассказали о росте партнерской сети почти в два раза — до 41 тыс. объектов.

«Коммерсантъ» пишет, что количество объектов увеличивается в основном за счет небольших городов и населенных пунктов, в то время как темпы их развития в городах-миллионниках отстают от показателей по стране. Аналитики сервиса «Яндекс Карты» сообщили об увеличении числа ПВЗ на 30,7% за год, до 57,9 тыс. При этом в Омске — городе-миллионнике с наименьшим количеством объектов — показатель вырос на 53,8%. В Москве и Петербурге динамика чуть хуже — там значения увеличились 24% и 27,7% соответственно.

Еще один важный фактор увеличения числа ПВЗ — открытие объектов на базе отделений «Почты России», считает генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. На данный момент насчитывают свыше 20 тыс. таких объектов.

По словам эксперта, привлекательность франшизы маркетплейса для заключается в следующем: предприниматели понимают, как с ней работать, а сами площадки обеспечивают необходимые меры поддержки. Так, компания Ozon готова выделять до 4,5 млн рублей на открытие пунктов в приоритетных локациях.

По словам основателя консалтингового агентства «Шольчев» Евгения Шольчева, открытие пункта выдачи заказов считается предсказуемым бизнесом, не требующим высокого порога вхождения и больших затрат. Он обращает внимание, что открытие кафе или магазина требует высоких инвестиций и дополнительной работы по привлечению клиентов.

Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская в то же время отмечает, что зачастую сети ПВЗ растут благодаря владельцам объектов, которые решили увеличить заработок. Внешний же спрос франшизы упал на 17% год к году, утверждает она.

Причина, по словам эксперта, заключается с общим снижением бизнес-активности на фоне охлаждения рынка. Бурмистров из «Infoline-Аналитики» считает, что обеспечить высокую прибыль можно лишь за счет управления несколькими ПВЗ одновременно. Это обстоятельство может стимулировать предпринимателей масштабировать бизнес, подчеркнул он.

В «Infoline-Аналитике» ожидают замедление активности открытия таких объектов в 2026 году и прогнозируют ситуацию схожую с 2024 годом. Бурмистров в свою очередь видит причину в постепенном замедлении темпа распространения ПВЗ. По его словам, на текущий момент платформы стремятся улучшать качество обслуживания на объектах, выравнивая в том числе распределение заказов между разными пунктами.

«Коммерсантъ» обращает внимание и на снижение темпов роста потребительской активности — в январе-ноябре 2025 года оборот рынка розничной торговли составил 55,18 трлн руб, следует из данных Росстата. Прибавка год к году составила лишь 2,5%, тогда как в 2024 году показатель составил 7,7%.

В конце ноября 2025 года в пресс-службе Wildberries & Russ (РВБ) сообщили, что число владельцев пунктов выдачи заказов с 2024 года увеличилось на 62%. При этом, в компании подчеркнули, что 67% партнерских объектов открыли предприниматели, которым уже принадлежит два или более ПВЗ.

Ранее представители РВБ рассказали «Ведомостям», что с 7 октября партнеры маркетплейса могут открывать пункты выдачи заказов в частных домах. Объект можно запустить в населенных пунктах, деревнях и поселках, где население не превышает 5 тыс. человек. Однако жилой дом при этом не должен находиться садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ).

Осенью 2025 года развернулся конфликт между представителями российских банков и владельцами маркетплейсов, на которых созданы собственные платежные системы. В том числе глава Центробанка Эльвира Набиуллина и глава «Сбера» Герман Греф говорили о «несправедливых» скидках, которые можно получить при оплате картой дочернего банка торговой площадки.

Глава регулятора позднее обратилась к министру экономического развития Максиму Решетникову с предложением запретить маркетплейсам предлагать покупателям скидки в зависимости от способа оплаты. Основательница Wildberries Татьяна Ким претензии назвала «удивительными» и сочла их за попытку избавиться от конкуренции.