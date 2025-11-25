Основательница Wildberries Татьяна Ким выступила с обращением к крупным российским банкам, требующим запретить маркетплейсам субсидировать скидки на товары при помощи собственных платежных систем. Она считает эти претензии попыткой избавиться от конкуренции. Полный текст ее открытого письма к Центробанку, федеральному правительству и Совету Федерации публикует «Коммерсантъ».

Ким подчеркнула, что на данный момент цифровые платформы являются одной из немногих возможностей для малого и среднего бизнеса выйти на многомиллионную аудиторию. Она обратила внимание и на то, что компания участвует в эксперименте Федеральной налоговой службы (ФНС) по превентивному устранению налоговых рисков продавцов на маркетплейсах, а глава ФНС Даниил Егоров оценивает риски нарушения налогового законодательства как небольшие — всего у 0,3% компаний и ИП на цифровых платформах.

По ее словам, нападки со стороны «Сбера» в адрес селлеров на маркетплейсах выглядят «удивителными».

«Глава государственного банка сначала публично озвучивает впечатляющую цифру о якобы неуплате 1,5 трлн руб. налогов маркетплейсами за 2025 год из-за скидок. Но позже “Сбер” дает пояснения, что речь на самом деле шла не о скидках, а о налогах, которые якобы будут упущены в 2026 году из-за “налогового арбитража” продавцов», — отметила Ким.

Глава Wildberries подчеркнула, что малый и средний бизнес, легально работающие по специальному налоговому режиму, вдруг стали в глазах крупных банков «преступниками». При этом тот же «Сбер» применяет налоговые льготы на банковские услуги, добавила Ким.

Ким напомнила, что основное требование «Сбера», ВТБ, «Альфа-банка», Т-Банка и «Совкомбанка» заключается в том, чтобы запретить программы лояльностей для покупателей при оплате банками маркетплейсов. Так они хотят добиться равного доступа к аудитории, уточнила она.

«Где гарантии, что эти банки точно так же будут давать скидки покупателям, добившись запрета для маркетплейсов? Возможность давать выгоду по своим картам при оплате на маркетплейсах у банков есть уже сейчас, однако делают это лишь единицы», — заявила основательница Wildberries.

Все российские банки, как утверждает Ким, уже могут давать кешбек клиентам при покупке товаров на цифровых платформах. Она подчеркнула, что маркетплейсы никак не ограничивают крупные финансовые организации в развитии собственных систем. Банки же, напротив, стремятся сделать поле менее конкурентным.

Основательница Wildberries привела цифры для сравнения: чистая прибыль банков, критикующих маркетплейсы, за девять месяцев 2025 года составила 1,93 трлн руб, в то же время результаты финтех-подразделений основных торговых площадок («ВБ Банк», «Озон Банк», «Яндекс Банк») значительно меньше — около 79 млрд рублей за тот же период.

«То есть финансовый ресурс первой группы превышает совокупную прибыль e-commerce банкинга более чем в 24 раза», — подчеркнула Ким.

Претензия банков к невозможности вести равноправную борьбу на рынке, по словам, Ким, рушится за счет наличия у банков своих торговых платформ. Она отметила, что «Сбер» за 2024 год потратил в районе 790 млрд рублей на небанковские активы, большая часть из которых пришлась как раз на программы лояльности.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина и глава «Сбера» высказались о несправедливых скидках на маркетплейсах, которые можно получить при оплате картой дочернего банка торговой площадки. Они сошлись во мнении, что такие решения нарушают конкурентную среду.

Позднее к Грефу присоединились главы четырех крупнейших российских банков — Герман Греф (Сбер), Андрей Костин (ВТБ), Станислав Близнюк (Т-банк), Владимир Верхошинский (Альфа-банк) и Сергей Хотимский (Совкомбанк). Они выступили с предложением запретить маркетплейсам давать прямые скидки покупателям и бонусы в виде кешбэка.

Накануне Набиуллина направила письмо главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с предложением запретить маркетплейсам предлагать покупателям скидки в зависимости от способа оплаты. Глава регулятора посчитала, что маркетплейсы таким образом дают неконкурентные преимущества дочерним банкам.