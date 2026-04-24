Пока российские ученые работают над «таблеткой от старости», миллионы пожилых людей уже сейчас живут в условиях, которые не располагают к желанию жить долго. Об этом RTVI заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, комментируя новость о разработке генотерапевтического препарата против старения.

23 апреля замглавы Минобрнауки Денис Секиринский сообщил, что российские ученые планируют создать первый в мире препарат, блокирующий ген RAGE — рецептор, активация которого запускает старение клетки. Разработку ведет Институт биологии старения и медицины в рамках нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья».

Останина идею поддержала, но расставила приоритеты иначе.

«Я бы не выделяла отдельно вопрос о поиске препарата, который блокировал бы ген старости. Я бы уже при этой жизни сегодня и сейчас сделала все, чтобы наши старики хотели жить, могли жить качественно, могли общаться с детьми и внуками», — сказала депутат.

По ее словам, долголетие без качества жизни теряет смысл.

«Можно и в 95 чувствовать себя бодро, быть во всеоружии физически, интеллектуально. А если это просто доживание, и мы считаем возраст 120 лет, человек, который уже забыл, зачем он живет на этом свете, — кому нужны такие дополнительные годы», — отметила она.

Останина привела личный пример: когда она навещала столетнюю бабушку с хорошей памятью, но прикованную к постели, то спросила, какое у нее есть желание. Та ответила: «Умереть бы скорее, дочка».

Глава думского комитета указала на конкретные проблемы, которые мешают старикам жить полноценно уже сейчас.

«В районах у нас нет общественных автобусов, когда живущие в селе дедушка и бабушка не могут увидеть своего внука, живущего в райцентре или в городе. О чем мы сейчас говорим? Конечно, у нас какое-то несоответствие: то мы говорим о роботизации, то призываем граждан лопатами снег чистить», — заявила она.

Собеседница RTVI также напомнила об идее закрыть дома престарелых — ранее ее озвучивал экс-губернатор Калужской области, глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

«Если нет родственников у этого старика, кто о нем будет заботиться? Государство к этому, получается, у нас не готово», — сказала депутат.