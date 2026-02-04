Пассажиров метрополитена могут попросить показать не только включенный экран телефона, но и продемонстрировать содержимое сумки, сообщил «Абзацу» юрист Михаил Салкин. Он отметил, что сотрудники служб безопасности вокзалов, аэропортов и других объектов также вправе предъявить такое требование.

«Законно такое требование, когда его предъявляют уполномоченные работники подразделения транспортной безопасности в рамках установленной процедуры досмотра на конкретном объекте, а действия соразмерны цели безопасности», — пояснил эксперт.

При досмотре сотрудники могут попросить открыть сумку, разложить вещи, а в некоторых случаях провести «контактный досмотр». Делается это в присутствии пассажира и для устранения сомнений в нарушении правил безопасности, уточняет он.

Салкин отметил, что это не обыск, а мера транспортной безопасности. По его словам, если у пассажира найдут запрещенные предметы, его могут передать сотрудникам полиции для задержания.

Юрист добавил, что пассажир может и отказаться от досмотра и выполнения требований сотрудников службы безопасности. В таком случае его могут не допустить на территорию объекта. Салкин уточнил, что отказ фиксируют актом в присутствии свидетелей.

Ранее агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена сообщило, что теперь служба безопасности метро может выборочно досматривать мобильные телефоны и другие электронные устройства пассажиров.

Меры вводятся в соответствии с приказом Минтранса от 4 февраля 2025 года за №34 и «могут быть применены дополнительно к действующим мерам безопасности в случае необходимости», отметили в пресс-службе.

Аналогичные меры с августа этого года ввела и служба безопасности метро в Санкт-Петербурге. Тогда сотрудники петербургского метрополитена начали выборочно останавливать пассажиров на входе и просить продемонстрировать работоспособность электронных устройств.

При этом пассажирам, у которых, например, смартфоны были разряжены, позволяли подключиться к зарядке для подтверждения безопасности. Объясняя такие меры, пресс-служба метро ссылалась на тот же приказ Минтранса №34.

Отвечая на вопрос о новом требовании сотрудников метро, вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков заявил, что метрополитен наравне с аэропортами, вокзалами и другими объектами, является зоной повышенной транспортной безопасности. Он заверил, что службу безопасности не интересует содержимое смартфонов.