Генеральный директор ООО «СК Спецстрой» Федор Гущин стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями при выполнении гособоронзаказа (п. «б» ч. 2 ст. 201.1 УК; до 10 лет лишения свободы). Дело ведут военные следственные органы, сообщает Следственный комитет.

По версии ведомства, Гущин был ответственным за поставку «специального сооружения», которое было заказано государством «СК Спецстрою» в 2021 году за более чем 29 млн рублей.

В 2022 году он растратил эти деньги «на цели, не связанные с исполнением договора». В итоге оборонзаказ был сорван, а государству нанесен ущерб в особо крупном размере, говорится в сообщении.

На допросе в качестве подозреваемого Гущин признал вину, уточняет следствие.

Расследование дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении, по нему продолжается сбор доказательств и устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Согласно открытым базам данных компаний, ООО «СК Спецстрой» было основано в Красноярске в 2021 году, основной вид деятельности — неспециализированная оптовая торговля. Сейчас она находится в процессе ликвидации. Гущин является единственным владельцем компании и с февраля 2026 года исполняет обязанности ее ликвидатора.

Выручка красноярского «СК Спецстрой» в 2024 году составила 35 млн рублей, показав рост в 46%. При этом компания все равно осталась убыточной.

Согласно сайту госзакупок, ООО «СК Спецстрой» в январе 2025 года выиграло контракт стоимостью около 19 млн рублей на выполнение работ по реконструкции несущих конструкций подпорной железобетонной стены и части здания лечебного корпуса КГБУЗ «Дивногорская МБ».

В мае 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий приостанавливать права акционеров и вводить внешнее управление в компаниях за неисполнение госконтракта во время военного положения. В документе сказано, что в военное время по предложению Минпромторга такой алгоритм может применяться «в той мере, в какой это необходимо в целях исполнения договорных обязательств».