Кремль видел заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев намерен «последовать примеру» Москвы и поддержать объявленное Россией пасхальное перемирие, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, решение Владимира Путина об объявлении пасхального перемирия носит гуманитарный характер.

«Светлый праздник Пасхи — это святой праздник для нашей страны, также и для Украины и для украинцев, для украинского народа», — сказал Песков.

Россия хочет не перемирия, а прочного и устойчивого мира, добавил представитель Кремля.

«Этот мир может наступить сегодня. В случае, если президент Зеленский примет соответствующее решение, возьмет на себя ответственность и примет соответствующее решение», — пояснил он.

Песков не уточнил, о каком решении идет речь. Ранее он заявлял, что Зеленский должен отдать приказ о выводе украинских войск из занятых ВСУ территорий Донбасса.

В четверг, 9 апреля, Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно продлится с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Вооруженным силам РФ поручено на этот период остановить боевые действия на всех направлениях. Москва исходит из того, что Киев последует этому примеру, заявили в Кремле. Зеленский заявил, что Украина готова поддержать пасхальное перемирие и действовать зеркально.

На 11 апреля также намечен обмен военнопленными между Россией и Украиной, сообщили РБК и RT со ссылкой на источники. Сколько человек стороны планируют передать друг другу, не уточняется.