В России завершается Единый день голосования — избирательные участки уже закрылись на Камчатке. Выборы проходят в обстановке активных хакерских атак, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

В 2025 году избиратели голосуют в 22 российских регионах. В 20 субъектах идут прямые выборы губернаторов (в шести регионах выборы досрочные. В Ненецком автономном округе выборы главы региона непрямые — голосуют депутаты окружного собрания. Еще в 11 регионах жители выбирают членов местных заксобраний.

По словам Эллы Памфиловой около 290 тысяч атак совершено на сайт ЦИК и свыше 200 тысяч — на портал дистанционного электронного голосования.

«На войне как на войне. Не раз предупреждала, что наш враг как абсолютное зло, не имеет ни этических, ни нравственных, ни моральных границ», — заявила глава Центризбиркома.

По ситуации на 14.45 мск сайт ЦИК не открывается, удостоверился корреспондент RTVI. Компания «Ростелеком» сообщила, что причиной стали проблемы с магистральным маршрутизатором на М10 — отказ линейных плат.

Тем временем, определился победитель губернатора НАО — пост займет Ирина Гехт, за нее проголосовали 16 депутатов.

Приходят первые данные с избирательных участков в других регионах. В Камчатском крае после обработки 1,19% протоколов лидирует действующий губернатор Владимир Солодов, он набирает 79,71 % голосов.

В Еврейской автономной области после подсчета 6,59% голосов соперников опережает врио губернатора ЕАО Мария Костюк.