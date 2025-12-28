Режиссер и глава Союза кинематографистов Никита Михалков отказался назвать имя того, кто на его дне рождения облил вином президента России Владимира Путина.

«Если президент тебе не сказал, кто это, ты представляешь себе, как я буду выглядеть перед тем человеком, если я его сдам?» — смеясь, ответил он на вопрос репортера ВГТРК Павла Зарубина во время церемонии вручения госнаград в Кремле.

Рядом с режиссером сидел ректор МГИМО Анатолий Торкунов, который отметил, что знает, о ком идет речь. «Он мне сам рассказывал», добавил он.

По словам Михалкова, директор Росгвардии Виктор Золотов стал свидетелем произошедшего и произнес «очень русскую фразу». Он не уточнил, какую именно.

Человек, проливший вино, предложил в качестве извинения купить президенту новую рубашку, рассказал Михалков. Реакцию Путина на это предложение режиссер назвал «гениальной».

«Он говорит: „Спасибо, у меня есть“», — рассказал он.

В октябре Путин рассказал, что на одном из юбилеев Никиты Михалкова друг именинника случайно облил его красным вином.

«Очень извинялся, сказал, что вообще прекратит употреблять алкоголь. Но, насколько мне известно, все-таки он свое слово не сдержал и продолжает это дело. Правда, в рамках разумного, насколько мне известно», — поделился президент.

Имя этого человека глава государства не назвал.

21 октября Никите Михалкову исполнилось 80 лет. В этот день Путин удостоил режиссера высшей государственной награды России — ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Президент лично вручил его Михалкову 24 декабря в Кремле.