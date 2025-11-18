Железнодорожный суд Ростова-на-Дону 17 ноября приговорил бывшего вице-губернатора и экс-министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарёва к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном хранении оружия. Суд также назначил ему штраф 475 млн рублей и запрет на занятие государственных должностей. Кто такой Кушнарёв — в материале RTVI.

За что осудили Кушнарёва

По данным следствия, в 2024 году, занимая пост заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области, Виталий Кушнарёв потребовал от руководства дорожного подрядчика «Т-Транс» 95 млн рублей за содействие в приемке работ и исполнении госконтрактов. Передача части средств — 27 млн рублей — проходила под контролем ФСБ. После получения денег Кушнарёв был задержан. Помимо обвинения в получении взятки, ему вменили незаконное хранение пистолета и патронов. Прокурор просил назначить 14 лет лишения свободы, суд назначил 13. Кушнарёв признал вину только по эпизоду с оружием.

Детство, образование и семья

Виталий Васильевич Кушнарёв родился 1 мая 1975 года в хуторе Михайлов Тацинского района Ростовской области, в шахтерской семье. Он окончил Новочеркасский государственный технический университет по специальности «горный инженер», в 1998 году получил вторую квалификацию — экономист-менеджер, а в 2013 году завершил юридическое образование в Южном федеральном университете. Кушнарёв женат, у него трое детей. Согласно опубликованным декларациям, в разные годы супруга Кушнарёва декларировала доходы, значительно превышавшие его собственные. Вопросы к их активам и источникам средств позднее стали частью отдельного иска Генпрокуратуры о взыскании более 160 млн рублей в доход государства.

Начало карьерного пути

С 1998 года Кушнарёв работал в комитете по управлению имуществом города Белая Калитва и района. С 2003 года занимал должность начальника отдела реструктуризации угольной отрасли, затем — начальника отдела промышленности и строительства в районной администрации.

Работа в правительстве региона

В 2010 году Кушнарёв перешел в правительство Ростовской области, став помощником губернатора. В 2011 году он занял должности заместителя и затем первого заместителя руководителя аппарата губернатора. С 2014 по 2016 год возглавлял министерство транспорта Ростовской области. 7 ноября 2016 года был назначен главой администрации Ростова-на-Дону. Он оставил этот пост в апреле 2019 года.

Госдума и возвращение в правительство Ростовской области

В 2021 году Виталий Кушнарёв был избран депутатом Государственной думы VIII созыва от партии «Единая Россия». В мае 2024 года его депутатские полномочия были прекращены: он перешел на работу в правительство региона. С 11 июня 2024 года занимал должность заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области.

Задержание, арест и суд

В ноябре 2024 года Кушнарёв был задержан после передачи части взятки под контролем ФСБ. 27 ноября 2024 года суд избрал ему меру пресечения по делу о незаконном хранении оружия, дело о взятке расследовалось параллельно. 9 декабря 2024 года он был освобожден от должности министра транспорта. 17 ноября 2025 года суд приговорил Виталия Кушнарёва к 13 годам лишения свободы и штрафу в размере 475 млн рублей.

Имущество и решения судов

Суд арестовал имущество семьи Кушнарёвых на сумму более 275 млн рублей. В октябре 2025 года Кировский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в доход государства свыше 160 млн рублей, часть которых была признана полученной из не подтвержденных законными доходами источников.