Москва не располагает данными, о каких гарантиях безопасности могли договориться Вашингтон и Киев, сказал журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы не знаем, о каких гарантиях они договаривались, но, судя по всему, о гарантиях тому самому режиму украинскому, который проводит русофобскую, неонацистскую политику», — отметил министр.

По словам Лаврова, Москва будет смотреть не на «публичные игры», а на реальные соглашения. Он также отметил, что российская сторона не комментирует переговоры, которые должны идти в конфиденциальной тишине.

Комментируя переговоры в Абу-Даби глава МИД отметил, что российские переговорщики будут продолжать общаться в любом формате.

«Переговорщики наши будут продолжать общаться в любом формате, они свое дело знают», — сказал он.

23-24 января в Абу-Даби прошли первые трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной. Financial Times со ссылкой на источники писала, что Киев и Вашингтон планировали предложить Москве энергетическое перемирие в обмен на прекращение украинских ударов по российским танкерам и НПЗ. Следующий раунд переговоров запланирован на 1 февраля.

28 января во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената госсекретарь США Марко Рубио заявил, что, согласно проекту гарантий безопасности, на территории Украины разместят войска нескольких европейских стран, прежде всего Франции и Великобритании. Соединенные Штаты при этом не будут отправлять своих военных на украинскую территорию.