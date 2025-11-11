Российская сторона предлагает администрации США продлить на год ограничения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с журналистами.

Глава МИД отметил, что в настоящий момент переговоры по продлению договора не ведутся, в то время как ситуация с количественными уровнями вооружений прозрачна для сторон.

Лавров заявил, что стороны в курсе наличия у США определенных вооружений, равно как и американцы осведомлены о российском арсенале. Он предложил выделить год на то, чтобы «остыть», проанализировать ситуацию и перестать оценивать все исключительно через украинский контекст. Глава МИД России призвал сосредоточиться на ответственности великих держав за глобальную безопасность и стабильность, особенно в ключе предотвращения ядерной войны.

Министр заявил, что российская сторона готова к такому сценарию. Он также указал на то, что «это никак не связано с тем, что сроки поджимают», а объявить о продлении количественного ограничения возможно «в любой момент до 5 февраля».

«Кстати, когда продлевали нынешний ДСНВ сразу после вступления Байдена в должность — это было сделано за несколько дней до истечения первоначального срока», — сказал Лавров.

Глава МИД также напомнил, что предложение Москвы представляет собой одностороннее проявление доброй воли, а Соединенным Штатам не нужны какие-либо переговоры или консультации, чтобы поддержать такой подход.

«Нужно просто, чтобы США сказали: „Хорошо, и мы не будем повышать количественные уровни Договора по стратегическим наступательным вооружениям в течение года. По крайней мере — пока Россия придерживается этого своего одностороннего обязательства“. Все», — пояснил он.

Лавров обратил внимание на то, что продление самого договора представляет собой гораздо более сложную процедуру, чем добровольное согласие на соблюдение и уважение ограничений, указанных в договоре.

Помимо этого, министр напомнил о словах президента России Владимира Путина, который заявил, что в случае проведения испытаний ядерного оружия одной из ядерных держав, российская сторона ответит аналогичными действиями.

В то же время, Лавров отметил, что в ходе заседания постоянных членов Совета Безопасности президент не поручал проводить ядерные испытания или подготовку к таким испытаниям, а поручил ведомства провести анализ ситуации, чтобы прийти к общему мнению о том, насколько сложившаяся ситуация требует рассмотрения вопроса об их возобновлении.

Президент США Дональд Трамп сообщил о своем решении в кратчайшие сроки организовать испытания ядерного оружия в конце октября. Комментируя это поручение американский лидер сказал, что в распоряжении США находится самый крупный ядерный арсенал, в то время как российская сторона якобы «занимает второе место».

Трамп также отметил, что считает необходимым проведение ядерных испытаний из-за того, что их негласно проводят другие страны, среди которых он назвал Китай, Пакистан, Россию и Северную Корею. Президент США также выразил уверенность в сообразности подобного шага со стороны страны, которая производит ядерное оружие, так как это единственный метод проверить его работоспособность.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заверил в том, что Москва и Пекин не проводят подобных испытаний. Он также выразил уверенность в том, что аналогичному шагу с российской стороны должно предшествовать глубокое изучение ситуации, которое позволит принять решение по этому вопросу на основании точных данных.