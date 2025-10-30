Соединенные Штаты являются суверенным государством, которое имеет право на суверенные решения, но президент России Владимир Путин не раз повторял, что если кто-то отойдет от моратория на проведение ядерных испытаний, то Москва будет действовать соответственно ситуации. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможные ядерные испытания в США, передает РБК.

Президент США Дональд Трамп ранее поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими государствами.

Комментируя слова американского лидера о проведении другими странами испытаний, Песков заявил, что не знает, о чем речь. По его словам, если же Трамп имел в виду проведенное Россией испытание крылатой ракеты «Буревестник», то оно не было ядерным. Представитель Кремля выразил надежду, что до президента США была корректно доведена информация об этом событии.

«Если каким-то образом [Трампом] имеется в виду испытание „Буревестника“ [как проведенное некоей страной ядерное испытание], то это не является ядерным испытанием никоим образом», — сказал Песков.

Соединенные Штаты в последний раз проводили испытание ядерного оружия в 1992 году. Reuters отмечал, что такие испытания дают представление о том, на что способно новое ядерное оружие, а также о том, работоспособно ли старое.

Представитель Кремля подчеркнул, что все государства занимаются развитием своих систем обороны, однако это не является ядерным испытанием.

Он также отметил, что Москва и Вашингтон сейчас не ведут экспертные переговоры о ядерном разоружении, но тема на повестке дня.

«Это очень сложная тема, и переговоры, собственно, всегда по этой теме растянуты по времени. Но вот те самые детализированные экспертные переговоры пока не ведутся», — пояснил Песков.

Накануне Путин заявил, что во вторник, 28 октября, прошли испытания подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. По словам президента России, он значительно превышает по мощности межконтинентальную ракету «Сармат». Рассказывая о «Посейдоне», Путин также отметил, что в мире «ничего подобного нет» по скоростям и по глубинам движения. Способов перехвата этого аппарата не существует, добавил президент.

Также Путин упомянул о недавнем испытании крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник». По словам главы государства, речь идет о прорыве не только в повышении обороноспособности России, но и в науке. Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что в ходе испытания ракета пролетела 14 тыс. км, она находилась в воздухе около 15 часов.

В конце сентября на совещании с Советом безопасности Путин сообщил, что Москва по истечении в будущем феврале срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) готова на протяжении еще одного года продолжать придерживаться количественных ограничений по документу. Однако, добавил президент он, эта мера жизнеспособна только при условии, что США будут действовать аналогичным образом.