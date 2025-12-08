Принять закон о риелторах и снизить тарифы по сделкам с недвижимостью предложил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников в качестве мер по борьбе со «схемой Долиной», передает корреспондент RTVI.

«О необходимости федерального закона «О риелторской деятельности» — должны быть нормы, связанные с деятельностью риелторов, объемом полномочий и ответственностью риелторов, а также организацией и деятельностью их объединений», — сказал Крашенинников журналистам.

Парламентарий также считает, что «необходимо выбрать либо лицензирование (лучше на уровне субъекта РФ), либо создание саморегулируемых организаций с обязательным членством».

Кроме того, депутат настаивает на «нотариальной форме сделок с недвижимостью с участием граждан».

«Нотариусы действуют от имени Российской Федерации, соответственно, при наличии дефектов оформления они должны нести ответственность», — сказал Крашенинников журналистам.

Также глава профильного комитета Госдумы вступает за «пересмотр в сторону снижения тарифов по сделкам с недвижимостью, требующим обязательной нотариальной формы».

Одновременно он считает актуальным предусмотреть льготы для лиц старше 65 лет — «соответственно снижение тарифов и установление в нотариальном законодательстве специальных норм о видеофиксации заключения и оформления сделок».

«Этим нормам должна придаваться повышенная доказательственная сила. Речь ни в коем случае не должна идти об ограничении дееспособности, скорей о дополнительной защите прав этих лиц», — подчеркнул Крашенинников.

Кроме того, глава комитета Госдумы настаивает на том, чтобы было невозможно распоряжаться недвижимостью, за которую не выплачена или не возмещена стоимость по договору. Он предложил установить «внесение информации о невыплате в качестве обременения в государственный реестр».

В Госдуме 20 ноября прошел круглый стол с участием представителей профильных министерств, ведомств и экспертов, где обсудили борьбу с мошенничеством на рынке недвижимости. Как рассказала RTVI замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, прежде всего, следует дождаться решения пленума Верховного суда, причем «очень важно, чтобы возврат квартир происходил одновременно с возвратом денег и никак не по-другому».

По ее словам, «уже почти готов» ко внесению в Госдуму законопроект о риелторской деятельности, в высокой степени готовностями находятся и поправки в закон о Росреестре — «чтобы добросовестные приобретатели имели право на однократную компенсацию от государства в случае, если не удастся взыскать деньги с мошенников».

И все же главная проблема в ситуации со «схемой Долиной» не в самой певице, а в прецеденте избирательного правосудия, когда суды применяют разные стандарты к людям в историях с «бабушкиными квартирами», заявила RTVI глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.