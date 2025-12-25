Обвинения в адрес арестованного в Польше специалиста Эрмитажа Александра Бутягина несостоятельны и абсурдны. Такое мнение искусствовед, бывший гендиректор ГМИИ имени А. С. Пушкина Елизавета Лихачева высказала в эфире RTVI.

По мнению Лихачевой, Бутягин «сам сглупил» — ему «не надо было в Польшу ехать».

«Если говорить серьезно, его обвиняют в том, что он разграбил археологические памятники Украины. Это обвинение несостоятельно. Потому что Бутягин, во-первых, ничего не грабил. Он археолог, он не черный копатель», — сказала Лихачева.

Проводя раскопки в Крыму, Бутягин получал археологический лист у местных властей, которые с 2014 года были российскими, пояснила экс-глава Пушкинского музея. Она отметила, что в России — «одно из самых жестких законодательств в области охраны археологических памятников».

«Я работала в музее, который тоже копает, в том числе и в Крыму. И по правилам, вещи, найденные в Крыму, сдаются по описи, по археологическому листу в местный музей. Это керченский музей», — рассказала Лихачева.

Если Украина не признает российскую юрисдикцию над Крымом, то, с точки зрения Киева, керченский музей является украинским, рассуждает Лихачева.

«Бутягин сдавал вещи — с точки зрения Украины — в украинский же музей. Поэтому обвинение абсурдно», — подчеркнула она.

«Тем более, что на Украине бизнес на археологии был поставлен на поток, — продолжила Лихачева. — Количество разграбленных тех же скифских захоронений за последние 30 лет присутствия украинцев на территории Крыма, оно не поддается исчислению. Это катастрофа».

Дело Бутягина

4 декабря заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Эрмитажа Александр Бутягин был задержан в Польше по запросу Украины. Ученый приехал в Варшаву прочесть лекцию о Помпеях.

Бутягин арестован до 13 января. Киев обвиняет российского археолога в том, что он в 2014-2019 годах участвовал в раскопках в археологическом комплексе «Древний город Мирмекий» в Крыму, которые якобы нанесли Украине ущерб в 200 млн гривен (около 380 млн рублей).

23 декабря стало известно, что Украина направила в Варшавскую окружную прокуратуру официальный запрос об экстрадиции Бутягина.