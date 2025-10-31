Сидячие часы за офисным столом — легкий путь повысить риски для сердца, сосудов и мышц: замедленный кровоток, ухудшение расширяемости артерий, повышение давления. Но новое исследование Бирмингемского университета (Великобритания) проливает свет на напиток, который может смягчить этот негативный эффект.

Что и как проверяли

В эксперименте участники (здоровые взрослые 18‑45 лет) получали высокожировой завтрак, а затем один из двух вариантов напитка с какао:

высокое содержание флаванолов (≈ 695 мг общего флаванола, ≈ 150 мг (−)‑эпикатехина)

низкое содержание флаванолов (< 6 мг (−)‑эпикатехина)

Сравнение показало: у тех, кто выпил высокофлаваноловое какао, после нагрузки и жира сосудистая функция (измеряемая через реактивную гиперемию плечевой артерии) оставалась значительно лучше, чем у группы с напитком с низким содержанием флаванолов.

Исследование было опубликовано в журнале Food & Function.

Что важно знать

Доза и условия исследования были специфичны — не просто длительное сидение за столом, а жировой завтрак + стрессовая задача.

Эффект подтвержден на молодых здоровых взрослых; про пожилых, женщин и длительное применение данных меньше. Напиток не заменяет движение, физическую активность и здоровые привычки.

Практические рекомендации

Включите в рацион продукты с флаванолами — например, некалоризованное какао высокого качества, ягоды, яблоки, черный/зеленый чай, орехи.

Если время сидения велико — делайте перерывы: 5‑10 минут движения каждый час.

Выбирайте напиток с высоким содержанием флаванолов (читайте на упаковке — уменьшение флаванолов происходит при обработке какао).

Исследование Университета Бирмингема показывает: напиток с высоким содержанием флаванолов может смягчить негативное влияние жира и стресса на сосуды, а значит, может стать полезным помощником в борьбе с вредом от сидячего образа жизни. Но это не «волшебная таблетка». Основной вклад несут движение, осознанный отдых и общий здоровый образ жизни.

Прежде чем менять рацион, обсудите с врачом или диетологом — учитывайте состояние здоровья, возраст и индивидуальные особенности.

Что касается доступности какао (а также кофе и шоколада), то, как выяснил ранее RTVI, цены на какао-бобы за последние четыре года рекордно выросли. В ближайшие пять лет снижения стоимости не будет. Об этом заявил основатель «Шоколадного цеха» Алексей Герман.