Россияне выбросили деньги на ветер, запасаясь активированным углем и другими энтеросорбентами к новогодним праздникам в надежде избежать похмелья. Мнение о том, что эти препараты снижают вред от алкоголя или переедания, на самом деле «фантазии либо производителей, либо людей», заявил RTVI аллерголог-иммунолог, профессор, соведущий программы «Жить здорово!» Андрей Продеус.

За последнюю неделю 2025 года в России заметно вырос объем продаж активированного угля, «Полисорба», «Энтеросгеля» и «Смекты». По сравнению с предыдущей неделей прирост составил 11%, а с концом декабря 2024 года — 10%, сообщил «Коммерсантъ». Опрошенные им эксперты пояснили, что россияне покупают энтеросорбенты в преддверии новогодних праздников вместо антипохмельных препаратов.

Энтеросорбенты связывают токсины, аллергены, патогенные микроорганизмы и продукты метаболизма в кишечнике, не вступая с ними в реакцию, и выводят из организма естественным путем. Чаще всего применяются при «кишечных расстройствах» (пищевых отравлениях и острых кишечных инфекциях).

При похмелье или переедании за новогодним столом энтеросорбенты абсолютно бесполезны, предупредил Продеус. По его словам, у них «существует совершенно четкое показание — в моменте, когда есть токсическое инфекционное состояние, не дать токсинам всосаться полностью». Со спиртом это не сработает, заверил эксперт.

«Вы же употребляете адсорбенты не совместно с алкоголем, а потом, когда в организме уже происходит интоксикация, поскольку C2H5OH всасывается быстро и до конца. Похмельный синдром связан с продуктами переработки спирта. Соответственно, применение адсорбентов не имеет никакого смысла впоследствии», — пояснил Продеус.

Поскольку эти препараты «относительно безопасные», их ошибочный прием при похмелье или переедании просто даст «отсутствие эффективности», добавил профессор.

«Если C2H5OH уже всосался, то принимать вещество, которое будет находиться в просвете кишечника и махать ему рукой из-за стенки, — смысла нет. Все остальные вещи — это фантазии либо производителей, либо людей. Поскольку физически любые адсорбенты никаким образом не смогут предотвратить последствия того, что уже всосалось», — подытожил Продеус.

В 2023 году было опубликовано научное исследование о «похмельной» головной боли: оказалось, что ключевую роль в ее возникновении играет рецептор тучных клеток MrgprB2.

Чтобы это выяснить, специалисты Научного центра здоровья при Университете Техаса (Сан-Антонио) отправили лабораторных мышей в трехнедельный запой, а потом лишили алкоголя и изучали начавшиеся нейрофизиологические процессы.

Они пришли к выводу, что при резком отказе от алкоголя после долгого или интенсивного употребления в гипоталамусе выделяется гормон стресса CRF (кортикотропин-рилизинг-гормон, кортиколиберин). Он связывается с рецептором MrgprB2, побуждая активировать иммунные тучные клетки в твердой мозговой оболочке головного и спинного мозга.

Активация заставляет клетки дегранулировать (открываться) и выделять химические вещества, от которых расширяются кровеносные сосуды и повышается чувствительность нейронов, а у человека начинает болеть голова.