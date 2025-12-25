В соцсетях появилось видеообращение чеченского мальчика к президенту России Владимиру Путину, в котором он попросил главу государства назвать Успенскую школу в Одинцовском округе в честь убитого ученика Кобилджона, уроженца Таджикистана. На записи ребенок говорит, что ему 10 лет, его зовут Мустафа и он учится в четвертом классе в одной из московских школ.

«Я был поражен ситуацией в Подмосковье, в Успенской школе, где погиб мальчик Кобилджон. Этот школьник — мой ровесник — прикрыл собой весь свой класс. Владимир Владимирович, было бы очень хорошо, если бы Успенскую школу назвали в честь Кобилджона», — сказал мальчик.

Инцидент произошел 16 декабря в подмосковном поселке Горки-2 (Одинцовский городской округ). В школу пришел вооруженный учащийся девятого класса и напал на охранника и учеников. В результате погиб ученик четвертого класса.

22 декабря Путин во время встречи со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном пообещал в полном объеме наказать виновных в нападении на Успенскую школу в Одинцове, в результате которого погиб мальчик из Таджикистана. Убийство ребенка он назвал «особенно отвратительным преступлением».

20 декабря депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов назвал произошедшее в одинцовской школе «жестоким и бесчеловечным преступлением».

«Настоящий нацист напал на 10-летнего Кобилджона Алиева и хладнокровно лишил его жизни», — написал он в телеграм-канале, выразив соболезнования семье погибшего.

Парламентарий отметил, что задержанный девятиклассник «действовал под влиянием ядовитой националистической идеологии». По его словам, депутаты Госдумы будут вести работу по «недопущению подобных трагедий». «Мы будем добиваться самого сурового наказания для всех, кто сеет рознь между народами. Наш священный долг — сделать все возможное, чтобы такое больше никогда не повторялось!» — сообщил Делимханов.

19 декабря трагедию в Подмосковье прокомментировал сын главы Чечни Адам Кадыров. Он назвал инцидент «чудовищным преступлением» и заявил, что погибший мальчик «принял мученическую смерть». Адам Кадыров также отметил, что за этим преступлением стоит глубокая и системная проблема.

«Кто годами сеет в информационном пространстве яд ненависти к людям из Средней Азии и Кавказа? Чьи проповеди нетерпимости отравляют умы, превращая подростков в орудие зла? Именно в сообществах этих проповедников ненависти после трагедии глумились над памятью ребенка и болью его близких», — заявил он.