Президент России Владимир Путин пообещал в полном объеме наказать виновных в нападении на Успенскую школу в Одинцове, в результате которого погиб мальчик из Таджикистана. Об этом он заявил во время двусторонней встречи с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном.

«Меня шокировало это преступление», — подчеркнул президент.

Глава государства выразил искренние соболезнования в связи с случившемся и назвал это «особенно отвратительным преступлением». Он пообещал довести следствие до конца и в полном объеме наказать виновных, в том числе, если их несколько человек.

Российский лидер отметил, что такие теракты «выходят за грань понимания», а когда они совершаются в отношении детей, то «это вызывает особые чувства».

Рахмон, в свою очередь, поблагодарил Путина и назвал произошедшее «неожиданным». Он заявил, что «мы живем в сложном мире», где преступников «хватает», а также выразил надежду, что расследование преступления будет тщательным.

«Виновные должны быть наказаны — надеюсь, что это будет на вашем контроле», — сказал лидер Таджикистана.

Утром 16 декабря 15-летний подросток напал с ножом на охранника и ученика четвертого класса Успенской школы в Одинцове. Сотрудник охраны выжил, а мальчик скончался от полученных ранений на месте.

Нападавший снимал происходящее на камеру и вел трансляцию в своих соцсетях. Со слов очевидцев, показывая нож, он выяснял национальность школьников, которые встречались на пути. По данным Mash, он искал 29-летнюю учительницу математики, которая якобы регулярно ругала его из-за плохой успеваемости.

Shot писал, что в день нападения на входе в школу не работал металлоискатель. Очевидцы сообщили, что нападавшего школьника не проверяли при входе в здание. Кроме того в публикации телеграмм-канала отмечается, что подросток «готовил теракт» и, по информации Baza, незадолго до этого собрал в туалете похожий на взрывчатку предмет. Позднее в школе обнаружили муляж самодельного взрывного устройства (СВУ).

Подростка задержали и вечером того же дня он признал вину. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство. Тверской районный суд Москвы арестовал его на два месяца. Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку обвиняемому еще нет 18 лет.

18 декабря погибшего четвероклассника похоронили в Таджикистане на кладбище в Шахринаве. Молитву за упокой прочитал муфтий Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода.