Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась в Госдуму с предложением о создании сервиса аренды детских товаров «на безвозмездной основе». Об этом сообщает Life.ru.



Волынец считает важным, чтобы будущие родители не откладывали рождение ребенка из-за расходов на детские товары: мебель, коляски, велосипеды и другие вещи. Она отметила, что эти вещи «используются краткосрочно, а стоят при этом дорого».

«В целях повышения рождаемости прошу вас содействовать развитию инициативы государственного мамшеринга оборудования и вещей для детей (кроваток, колясок, манежей, велосипедов и др.) на безвозмездной основе для семей с детьми, нуждающихся в такой поддержке, включая семьи, временно проживающие вне региона постоянного проживания», — сказал она.

Создание такого «бесплатного проката» детских вещей станет «отличным подспорьем» для семей и благоприятно скажется на демографической ситуации в стране, отметила она.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил о планах по обновлению системы материнского капитала. Инициатива направлена на улучшение демографической ситуации, в частности — на повышение рождаемости вторых и последующих детей.

По его словам, в период с 2007 по 2016 год программа показала высокую эффективность, способствуя сначала стабилизации, а затем и росту рождаемости. Однако в настоящее время она менее эффективна.

Котяков также отметил необходимость пересмотра других мер господдержки семей с детьми. Он подчеркнул важность обеспечения доступности помощи для всех категорий граждан, включая семьи с кредитной нагрузкой.

В сентябре в Госдуму внесли законопроект о бесплатном горячем питании для всех школьников. В случае реализации инициативы, как сообщал ее автор, депутат Дмитрий Гусев, питание будут получать все дети за счет средств федерального, региональных и муниципальных бюджетов, не учитывая доходов семьи или социального статуса. Если законопроет примут, то нормы вступят в силу с 1 сентября 2026 года.