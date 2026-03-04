Маршрутное такси и грузовой автомобиль столкнулись на выезде из поселка Софрино Пушкинского округа, сообщает пресс-служба МВД Московской области. Два человека погибли, еще шесть пострадали.

По данным ведомства, ДТП произошло в 07:55 на 41-м километре трассы А-107. Пострадавшие обратились за медицинской помощью. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.

В начале февраля пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на Ленинском проспекте в Москве. Восемь человек пострадали. Как писал канал «Осторожно, Москва», ДТП произошло из-за того, что водитель грузовика не уступил автобусу дорогу при выезде.

В декабре 2025 года мэр подмосковного Реутова Филипп Науменко впал в кому после ДТП с КамАЗом в Нижегородской области. По неподтвержденной информации, водитель главы города не рассчитал скорость или дистанцию, что и привело к столкновению.

Как писал Mash, у Науменко были диагностированы черепно-мозговая травма, переломы груди и височной кости. Через несколько дней после аварии Науменко скончался.