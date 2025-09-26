Фрагмент потолка пятизвездочного отеля в Турции обрушился на туристов. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

На кадрах, опубликованных каналом, видны обломки потолка рядом с бассейном отеля Transatlantik Hotel & SPA, расположенного в курортном поселке Гёйнюк. По утверждению Mash, большинство постояльцев отеля составляют туристы из России.

Обрушение потолка произошло над рестораном во время завтрака. Причиной инцидента могла стать «влажность в помещении», пишет Mash. О пострадавших телеграм-канал не сообщил.

20 сентября Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о сильном лесном пожаре на турецком курорте Белек, где огонь вплотную подошел к отельной зоне и перешел на территорию пятизвездочного отеля Titanic Deluxe Golf Belek. В российском генконсульстве в Турции рассказали об эвакуации туристов, отдыхавших в отелях, расположенных в Анталье.

Как рассказали местным СМИ представители турецкого гостиничного бизнеса, многие российские туристы приняли решение не прерывать свой отдых из-за лесных пожаров. Представитель Министерства туризма Турции Садик Карга отметил, что россияне наиболее спокойно реагируют на лесные пожары в курортной зоне в сравнении с отдыхающими из других стран, и обратил внимание на их «невозмутимость и желание получить максимум за вложенные в отдых деньги».