Первоуральский городской суд признал Татьяну Шанину виновной по п. «д» ч. 2 ст.127 УК (незаконное лишение свободы, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего) и п.«г» ч.2 ст.117 УК (истязание) и приговорил ее к годам и шести месяцам колонии за издевательства над сыном. Об этом сообщает Инфо24 со ссылкой на Следственный комитет по региону.

По данным следствия, Шанина систематически издевалась над сыном. Суд установил, что в ноябре 2023 года она приковала 11-летнего мальчика цепью к отопительной батарее в квартире.

«Она обмотала один конец металлической цепи вокруг шеи ребенка, второй с помощью замка зафиксировала на чугунной батарее. После этого ушла, покинув квартиру, а малолетнего ребенка оставила одного, лишив свободы передвижения», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

В период с февраля по март 2025 года она, выпивая алкоголь, регулярно избивала сына кожаным ремнем и деревянной скалкой по рукам, спине, плечам. Помимо прочего, Шанина таскала сына за уши, чем наносила ему физические и психологические травмы.

В ходе разбирательств женщина полностью признала вину. Суд назначил ей 3 года и 6 месяцев колонии и частично удовлетворил иск о взыскании морального вреда суммой 100 тыс. рублей в пользу ребенка.

10 ноября Кировградский суд Свердловской области приговорил местную жительницу к аналогичному сроку по обвинениям в в издевательствах над детьми и неисполнении родительских обязанностей.

Следствие утверждает, что женщина регулярно пила алкоголь и курила в присутствии детей, на протяжении двух лет она ругалась на них матом, грозилась побить и несколько раз уходила из дома на несколько дней. Суд также взыскал с матери 150 тыс. рублей моральной компенсации в пользу 11-летней дочери и 50 тыс. рублей в пользу восьмилетнего сына.

Ранее 20-летняя жительница Еланского военного городка в Свердловской области получила девять лет колонии за убийство новорожденной дочери. После обнаружения трупа ребенка и задержания, женщина утверждала, что смерть наступила случайно — она уронила дочь, и, находясь в шоковом состоянии, не смогла запомнить и понять, как все произошло.

Позже она призналась, дочь громко плакала, из-за чего она решила сильно прижать ее к себе и успокоить девочку. Однако девочка задохнулась и скончалась от асфиксии.