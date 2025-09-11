В России необходимо осуществлять контроль за репродуктивным здоровьем не только женщин, но и мужчин. Таким мнением поделилась председатель Совфеда Валентина Матвиенко, ее слова передает ТАСС.

Матвиенко считает, что для этого необходимо открыть мужские консультации. По ее словам, сейчас молодых людей сложно «заставить» проверить репродуктивное здоровье в клинике, где написано «женская консультация».

«[В такие клиники] он [мужчина] не пойдет. Есть практика уже в Москве, я ее изучала, и в других регионах, когда стоит здание, одна половина — написано „женская консультация“ — отдельный вход, другая половина — „мужская консультация“, для мужчин отдельный вход» — пояснила председатель Совфеда на пленарном заседании VI Форума социальных инноваций регионов.

Она добавила, что своевременная медицинская помощь часто спасает семьи, которые хотят детей, но по определенным причинам не могут их завести.

В 2024 году в России началась программа бесплатного медицинского обследования, направленная на оценку репродуктивного здоровья взрослого населения. В феврале текущего года вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что в рамках этой инициативы фертильность проверили у 7 млн граждан. В результате выявили более 230 тыс. заболеваний, связанных с репродуктивной системой.

С сентября 2025-го плановые медицинские осмотры, направленные на оценку репродуктивного здоровья, в России проводятся для детей с шести лет. Ранее на такие обследования направляли с 14 лет. Эксперты объяснили возрастные изменения увеличением числа случаев преждевременного полового развития. По словам специалистов, определенные нарушения репродуктивной системы могут проявляться и до достижения 14-летнего возраста.