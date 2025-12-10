В 2025 году в российскую армию поступило более 400 тысяч военнослужащих по контракту и 34 тысячи добровольцев, сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам доукомплектования Вооруженных сил России военнослужащими по контракту. По его словам плановые показатели по комплектованию войск практически выполнены, передает ТАСС.

В середине октября Медведев оценил ситуацию с набором военнослужащих по контракту как удовлетворительную. На тот момент, по его данным, в войска поступило 336 тысяч контрактников и 28 тысяч добровольцев. Он подчеркнул, что вклад в этот процесс вносит каждый регион и каждый пункт отбора.

В мае Медведев говорил, что с начала 2025 года в российские воинские части прибыли почти 175 тысяч военнослужащих по контракту, еще 14 тысяч человек отправились в добровольческие подразделения.

Ранее зампред Совбеза сообщал, что в предыдущем году контракт подписали около 450 тысяч человек, а в добровольческие формирования вступили 40 тысяч.

Министр обороны России Андрей Белоусов в августе 2025 года заявил об увеличении плана набора контрактников, отметив, что показатели в целом выполняются. Президент Владимир Путин весной того же года говорил, что ежемесячно от 50 до 60 тысяч россиян добровольно отправляются в зону СВО.

Единовременная выплата контрактникам в 2025 году составляет 400 тысяч рублей из федерального бюджета плюс региональные доплаты. Например, в Санкт-Петербурге региональная выплата достигает 2,5 млн рублей, в Москве — 1,9 млн рублей для бойцов с контрактом от года.

С 1 октября 2025 года оклады военнослужащих по контракту и призыву были проиндексированы на 7,6%. Минобороны также предлагало увеличить на тот же процент страховые выплаты и компенсации.

Путин назначил Медведева главой комиссии по набору контрактников в сентябре 2024 года, его заместителем стал Андрей Белоусов. В комиссию также вошли заместители главы администрации президента, министр юстиции, директор ФСИН и другие чиновники.