Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9-11-х классов. Об этом сообщила замглавы Минпросвещения Ольга Колударова в ходе презентации государственных учебников, передает РИА Новости.

По ее словам, ведомство само обратилось к Медведеву с просьбой выступить в роли главного редактора и получило его согласие.

«Постраничные комментарии, предложения, редактура и многое другое — все это нашло отражение не только в финальной версии учебника, но и в новых федеральных стандартах и рабочих программах по обществознанию», — рассказала она.

В секретариате Медведева в Совбезе агентству уточнили, что работу над учебниками он провел бесплатно.

По данным канцелярии, учебники под редакцией Медведева «помогут школьникам расширить кругозор и научиться аргументированно отстаивать свою позицию».

«Наша Родина — Россия. Каждый из нас несет в себе частицу ее великой истории, богатой и самобытной культуры, передовой науки, признанной во всем мире», — процитировали там слова самого замглавы Совбеза.

В комментарии Медведева говорится, что для совместного строительства будущего России и передачи достойного наследия потомкам «мы должны постоянно стремиться к справедливости и правде, признавать и уважать верховенство Закона». Он сослался на князя Московского и Владимирского Симеона Гордого, жившего в XIV веке и призывавшего «делать все, чтобы “не перестала память родителей наших и наша, и свеча бы не угасла”».

Линейка новых учебников разработана под руководством помощника президента России Владимира Мединского. Среди авторов, по словам Колударовой, были юристы, экономисты, социологи и историки, в том числе преподаватели вузов, кандидаты и доктора наук.

Необходимость поменять учебники обществознания давно назрела, отметил глава общественного совета при Минпросвещения, учитель обществознания и истории Дмитрий Лутовинов.