Экономика России продолжает замедляться — об этом говорится в очередном обзоре Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT).

«Замедление инвестиций негативно сказалось на экономическом развитии. Новый проект бюджета, представленный правительством в Думу на этой неделе, не обещает существенной поддержки экономического роста», — говорится в обзоре.

Авторы отмечают, что проект нового бюджета исходит из ожидания скорого завершения боевых действий в Украине. Если этого не произойдет, как и в 2023 году, расходы придется существенно увеличивать сверх запланированных. Даже при текущих параметрах дефицит бюджета расширится, а госдолг продолжит расти, указывают в BOFIT.

В августе рост ВВП, по оценке Минэкономразвития, составил всего 0,4% в годовом выражении — тот же показатель, что и в июле. За январь-июнь экономика выросла на 1,2%, но дальнейшее развитие тормозит сокращение инвестиций и стагнация в строительном секторе. В реальном выражении государственные расходы будут снижаться и в оставшиеся месяцы 2025 года, и в следующем, 2026-м.

Слабый рост, устойчивый спрос

Рост обеспечивают отрасли, связанные с военным производством, а также сфера услуг. Безработица остается на исторически низком уровне, реальные зарплаты за январь—июль выросли на 4,5 %. Однако добыча полезных ископаемых снизилась, транспортная и строительная отрасли стагнируют, говорится в обзоре.

Прогнозы по ВВП России пересмотрены в сторону понижения. Специалисты BOFIT отметили, что, согласно последнему прогнозу Всемирного банка, ВВП России вырастет на 0,9% в 2025 году и на 0,8% в 2026 году. Последний прогноз ЕБРР также предполагает рост на 1,3% в 2025 и 2026 годах соответственно.

Налоги выше, расходы умереннее

Одна из частей обзора посвящена проекту бюджета на три года. Правительство направило в парламент проект бюджета на 2026—2028 годы, в котором снижены доходы — на 3,4 трлн рублей и увеличены расходы — на 1,8 трлн. Основное новшество — повышение НДС на 2 п.п. — до 22%. Это даст рост доходов на 9% в 2026 году, до 81,2 трлн рублей. Доходы от нефти и газа, напротив, почти не изменятся. В бюджете заложена средняя цена $59 за баррель (в текущем году — $58). Расходная часть планируется на уровне 85,1 трлн рублей — на 4% больше номинально, но фактически ожидается снижение в реальном выражении, отметили в BOFIT.

В новом бюджете расходы на оборону на 2026 год немного сокращены, а расходы на национальную безопасность увеличены почти на ту же сумму. Расходы на экономическое развитие (в том числе инвестиции в инфраструктурные проекты, корпоративные субсидии) должны вырасти на 13% в следующем году. Расходы на социальную политику и здравоохранение увеличатся в номинальном выражении, но с учетом инфляции останутся практически на уровне 2025 года, говорится в обзоре. Расходы консолидированного бюджета в 2027—2028 годах будут расти на 6—7% в год. Оборонный бюджет немного увеличится в 2027 году и останется в 2028 году на уровне примерно 13 триллионов рублей.

Дефицит бюджета увеличивается до 6,9 трлн рублей (3,2% ВВП) — это максимальное значение с начала СВО в 2022 году, отмечают аналитики. В ближайшие годы правительство планирует значительно сократить дефицит — до 3,8 трлн рублей (1,6% ВВП) в 2026 году и в меньших объемах в 2027 и 2028 годах.

Средства Фонда национального благосостояния больше не будут использоваться для компенсации дефицита бюджета — они зарезервированы для непредвиденных ситуаций.