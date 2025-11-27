Международная федерация дзюдо (МФД) разрешила российским спортсменам снова выступать под своим флагом, а также с национальными гимном и символикой. За это проголосовал исполнительный комитет организации, сообщается на ее сайте.

Российский триколор и прочие государственные символы дзюдоисты смогут использовать уже на ближайшем турнире Большого шлема в Абу-Даби 28-30 ноября.

«Исторически Россия является ведущей страной в мировом дзюдо, и ожидается, что ее полное возвращение обогатит соревнования на всех уровнях, поддерживая при этом принципы МФД: справедливость, инклюзивность и уважение», — сказано в релизе.

Как поясняет федерация, решение было принято по принципу равноправия после того, как было восстановлено полноценное представительство для белорусских спортсменов.

«МФД по-прежнему привержена принципу равного отношения ко всем своим членам без какой-либо дискриминации <…>. Спорт должен оставаться нейтральным, независимым и свободным от политического влияния. Дзюдо, основанное на ценностях мира, единства и дружбы, не может позволить себе стать площадкой для геополитических амбиций», — заявила федерация.

В организации также отметили, что спорт «объединяет людей и нации в очень сложных конфликтных ситуациях и условиях», а атлеты «не несут ответственности за решения правительств». «И наш долг — защищать спорт и наших спортсменов», — подчеркивается в заявлении.

В феврале 2022 года МФД «в свете продолжающегося военного конфликта на Украине» приостановила статус президента России Владимира Путина как почетного президента и посла организации, которым он обладал с 2008 года.

В мае 2023 года с чемпионата мира по дзюдо в Катаре удалили троих болельщиков и запретили им посещать соревнования из-за отказа снять георгиевские ленты. Российским спортсменам тогда было разрешено выступать в нейтральном статусе.

В 2024 году россиян допустили на Олимпиаду в Париже тоже при условии, что они будут выступать в нейтральном статусе. В соревнованиях тогда участвовали 15 россиян, завоевав только одну медаль — теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер получили серебро в парном разряде.

Фигурист и тренер Александр Жулин в интервью RTVI высказал мнение, что Олимпиада, которая некогда была «голубем мира», превратилась в «политический шабаш». Он также заявил, что Россия «поперек горла всем стоит» и ее «пытаются уничтожить», в том числе в спорте.