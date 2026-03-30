Минфин России сообщил о приостановке операций по бюджетному правилу до 1 июля 2026 года. Решение принято в связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть «в целях повышения устойчивости государственных финансов и укрепления финансовой системы страны».
«В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации проведение ежемесячных операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке приостановлено до 1 июля 2026 года», — говорится в сообщении.
Соответствующее постановление премьер-министр Михаил Мишустин подписал 27 марта. Оно было размещено на официальном портале опубликования правовых актов в понедельник, 30 марта, и с этого дня вступило в силу.
При возобновлении операций будут определены особенности проведения расчетов с учетом объема отложенной покупки/продажи иностранной валюты и золота с марта, добавили в Минфине.
Ранее Минфин сообщил, что принял решение не проводить в марте операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила.
В рамках бюджетного правила России на 2026 год цена отсечения (базовая цена, исходя из которой сформирован бюджет на текущий год) установлена в размере $59 за баррель нефти марки Urals. 24 марта замминистра финансов Владимир Колычев сообщил, что власти обсуждают изменение бюджетного правила «на следующий и дальнейшие годы». По его словам, текущая цена отсечения нефти не соответствует средне- и долгосрочным бюджетным параметрам.
Министр финансов Антон Сиуланов отмечал, что власти вернутся к вопросу о бюджетному правиле, «исходя из складывающейся ситуации с ценами на энергоресурсы». По его словам, если текущая ценовая конъюнктура сохранится, Минфин сможет выполнить заложенные в бюджет параметры. При более благоприятной конъюнктуре поступят нефтегазовые доходы для пополнения запасов и резервов, указал Силуанов.
Бюджетное правило — это механизм, который определяет, сколько доходов от экспорта нефти государство откладывает в резервный Фонд национального благосостояния (ФНБ) и при каких условиях оно берет оттуда средства на покрытие дефицита бюджета.
Цена отсечения — это уровень цен на нефть, на который ориентируются при планировании бюджета. Если стоимость экспортной нефти оказывается выше цены отсечения, то из излишков формируют государственные накопления — все доходы сверх этой планки идут на покупку валюты и золота для резервов. Если доходы ниже базовой цены, Минфин продает валюту и золото.