Королевский военно-морской флот Великобритании сообщил о перехвате российского корвета «Стойкий» и танкера у побережья Великобритании. Об этом пишут Independent и Associated Press.

По данным Минобороны Великобритании, патрульный корабль HMS Severn две недели следил за перемещением российских кораблей через Дуврский пролив и далее к западу.

«Впоследствии HMS Severn передал свои функции по наблюдению неустановленному союзнику по НАТО у берегов Бретани», — пишет Independent.

Точное время перехвата не названо.

Independent отметила, что Великобритания также разместила в Исландии три современных разведывательных самолета «Посейдон».

«Это часть более масштабной миссии НАТО, направленной на патрулирование российских кораблей и подводных лодок в Северной Атлантике и Арктике», — пишет издание.

По данным британского Минобороны, активность российских ВМС в водах Великобритании за последние два года увеличилась на 30%

Посольство России в Лондоне в свою очередь обвинило британские власти в «нагнетании милитаристской истерии». По словам дипломатов, Москва не заинтересована в нарушении британской безопасности.

19 ноября министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили говорил, что российский разведывательный корабль «Янтарь» якобы применил лазеры против британских военных, осуществлявших наблюдение за его перемещениями после входа в территориальные воды Великобритании. По словам главы ведомства, это уже второй случай в 2025 году, когда указанное судно было замечено в британских территориальных водах, и сейчас корабль находится на границе территориальных вод страны. Однако впервые, по словам Хили, подобные действия сопровождались целевым лазерным воздействием на пилотов Королевских ВВС.