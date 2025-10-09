Украинские военные при отступлении заминировали и подорвали ответвление аммиакопровода «Тольятти-Одесса», сообщило 9 октября Минобороны России. В ведомстве заявили, что подрыв был произведен с целью замедления темпов наступления подразделений российских Вооруженных сил.
По данным Минобороны, ВСУ подорвали ответвление аммиакопровода «Тольятти-Одесса» около 13:05 9 октября. Это привело к выбросу остатков аммиака через его поврежденный участок, говорится в сообщении. Пострадавших среди российских военнослужащих нет, отметили в ведомстве.
Участок аммиакопровода был заминирован «в целях снижения темпов наступления» военных ВС России в районе 2,5 км восточнее населенного пункта Русин Яр Донецкой Народной Республики (ДНР), указывается в сообщении министерства.
В июне 2023 года Минобороны сообщило, что украинские диверсанты подорвали аммиакопровод «Тольятти-Одесса» в Харьковской области. В результате были пострадавшие среди мирного населения, российские военные не пострадали, заявили в ведомстве.
Аммиакопровод «Тольятти — Одесса» был построен в 1970-х годов для транспортировки основной продукции Тольяттинского азотного завода (сейчас «Тольяттиазот») на экспорт. Его общая длина, с учетом украинского участка, составляет 2417 км, говорится на сайте компании. Аммиакопровод идет от предприятия «Тольяттиазот» в Самарской области в порт Одессы, который использовался Россией как экспортный. По территории ДНР проходит ответвление в сторону Горловки, оно не используется с 2014 года.
По данным украинских СМИ, в 2021 году транзитом через Украину прошло 2,3 млн т аммиака, за что «Укрхимтрансаммиак» получил от России $108 млн. После начала военной операции в 2022 году поставки аммиака по трубопроводу «Тольятти — Одесса» прекратились. Москва называла возобновление работы аммиакопровода одним из условий продления «зерновой сделки».