Украинские военные при отступлении заминировали и подорвали ответвление аммиакопровода «Тольятти-Одесса», сообщило 9 октября Минобороны России. В ведомстве заявили, что подрыв был произведен с целью замедления темпов наступления подразделений российских Вооруженных сил.

По данным Минобороны, ВСУ подорвали ответвление аммиакопровода «Тольятти-Одесса» около 13:05 9 октября. Это привело к выбросу остатков аммиака через его поврежденный участок, говорится в сообщении. Пострадавших среди российских военнослужащих нет, отметили в ведомстве.

Участок аммиакопровода был заминирован «в целях снижения темпов наступления» военных ВС России в районе 2,5 км восточнее населенного пункта Русин Яр Донецкой Народной Республики (ДНР), указывается в сообщении министерства.

В июне 2023 года Минобороны сообщило, что украинские диверсанты подорвали аммиакопровод «Тольятти-Одесса» в Харьковской области. В результате были пострадавшие среди мирного населения, российские военные не пострадали, заявили в ведомстве.