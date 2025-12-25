Экспертиза по делу о крушении азербайджанского самолета AZAL, летевшего из Баку в Грозный и разбившегося в районе казахстанского Актау в декабре 2024 года, не нашла следов взрывчатых веществ. Это следует из промежуточного сообщения о ходе расследования авиационного происшествия, опубликованного 25 декабря Минтрансом Казахстана.

Ведомство уточняет, что посторонние металлические предметы (внешние объекты) были направлены на комплексную (трасологическую, баллистическую, взрывотехническую и пожарную) экспертизу, которая не обнаружила следов взрывчатых веществ.

Самолет, предположительно, мог быть поврежден поражающими элементами боевой части. Их принадлежность установить пока не удалось, отметил Минтранс Казахстана.

В отчете также говорится о повреждениях трубки гидравлической системы, появившихся из-за «разрыва металла в результате соприкосновения твердых предметов». Сквозные дефекты могли возникнуть из-за воздействия «металлических фрагментов (внешних объектов), изготовленных из сплава металлов на основе железа (основа стали)», указывает министерство транспорта.

Предыдущий предварительный отчет по расследованию крушения AZAL Минтранс Казахстана публиковал в феврале. В нем отмечалось, что повреждения разных частей фюзеляжа и компонентов самолета указывают на «проникновения внешних объектов в конструкцию воздушного судна».

По данным ведомства, при подлете борта к Грозному утром 25 декабря 2024-го были зафиксированы два удара. В результате сработала сигнализация отключения автопилота, до нуля упали давление и уровень жидкости в гидросистеме №3, началась разгерметизация кабины.

Экипаж посчитал, что потерял управление из-за столкновения самолета с птицами, и сообщил об этом диспетчерам аэропорта в Грозном. Пилоты запрашивали данные о погоде в нескольких городах, включая Актау. В 9:02 мск экипаж связался с вышкой Актау и передал международный сигнал бедствия, спустя 25 минут произошло крушение воздушного судна. В результате 38 человек погибли, еще 29 получили повреждения различной степени тяжести.

Согласно отчету, экипаж мог не понять, какие именно повреждения получил самолет, и самостоятельно принял решение о полете в Казахстан после того, как ему предложить приземлиться в нескольких российских городах.

В октябре подробности об обстоятельствах авиакатастрофы в районе Актау привел президент России Владимир Путин. По его словам, причин у произошедшего несколько. Одна из них заключается в том, что ночью российскую границу пересекли три украинских беспилотника. Вторая — в «технических сбоях самой системы ПВО России».

Российский глава утверждает, что две выпущенные ракеты напрямую не поразили самолет, а взорвались. «Это была самоликвидация, в нескольких метрах, где-то примерно в десяти метрах», — пояснил он.

Путин отметил, что Россия и Казахстан должны совместно выявить все причины произошедшего и дать объективную оценку, на что потребуется «какое-то время». Среди прочего, он пообещал сделать «все, что требуется в таких трагических случаях», включая выплату компенсаций и правовую оценку действиям всех должностных лиц.