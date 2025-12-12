В России нет необходимости в сокращении рабочего дня до шести часов, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Его слова передает ТАСС. Ранее с такой инициативой выступила фракция КПРФ.

«У каждой инициативы должны быть предпосылки и какая-то целесообразность. На сегодняшний день, в той ситуации, какую мы видим на рынке труда, идти на сокращение рабочего дня, необходимости, мне кажется, нет», — сказал Котяков.

Он назвал действующее трудовое законодательство «гибким» и «маневренным», поскольку оно позволяет работодателям и сотрудникам совместно выбирать формат занятости — очный, гибридный или дистанционный.

«Сейчас менять нормы при учете того баланса, который достигнут, мне кажется, необходимости нет», — выразил мнение министр.

Ранее с идеей о сокращении рабочей недели до 30 часов выступила фракция КПРФ. В начале декабря Госдума отклонила представленный коммунистами проект Трудового кодекса, который среди прочего предполагал сокращение рабочего дня до шести часов, а рабочей недели — до 30.

10 декабря представители КПРФ внесли в Госдуму законопроект о сокращении рабочего дня до шести часов. В документе указывается, что такая инициатива обусловлена ускорением научно-технического прогресса и автоматизацией производства.

Как считают авторы законопроекта, сокращение рабочего дня позволит увеличить производительность труда, обеспечить рост уровня жизни, приведет к уменьшению уровня стресса и выгорания, оказав положительное влияние на здоровье граждан, а также повлечет повышение уровня зарплат за счет сверхурочных. Освободившееся время трудящиеся могут потратить на то, чтобы провести его с семьей, что благотворно скажется на демографической ситуации, говорится в обосновании инициативы.

КПРФ также готовится внести в Госдуму проект Налогового кодекса, который «покажет перераспределение приоритетов государства не на фискальное обдирание, как налог на нищих, а закрепление налогов на богачей и сверхдоходы», заявил RTVI депутат Госдумы Сергей Обухов.