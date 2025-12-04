Хотя Госдума «ожидаемо» отклонила проект Трудового кодекса (ТК), который предложила КПРФ, депутаты внесут новый — также с защитой прав трудящихся, возврату к прежнему пенсионному возрасту и «красным днем календаря», сообщил RTVI зампред думского комитета по развитию гражданского общества Сергей Обухов.

«Государство определяет, кому достаются „корешки“, а кому — „вершки“»

На пленарном заседании 3 декабря Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект депутатов во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Объемный проект содержит 765 страниц, разделен на 18 разделов, 111 глав и 637 статей. Документ, как отмечали авторы в сопроводительных материалах, «подготовлен в развитие положений Конституции Российской Федерации о свободе труда, о праве на труд в условиях безопасности, на вознаграждение за труд без дискриминации, а также о праве на защиту от безработицы».

Коммунисты предложили закрепить гарантии, подобные тем, что были у трудящихся в СССР. Среди прочего законопроект предполагает сокращение рабочего дня до шести часов, а рабочей недели — до 30. Кроме того авторы документа предлагают вернуть дореформенный пенсионный возраст (60 лет для мужчин и 55 — для женщин), установить МРОТ в размере не менее 40 тыс. рублей, а также сделать 7 ноября нерабочим «красным днем календаря».

В качестве одного из аргументов против принятия закона было указано, что действующий Трудовой кодекс — «результат давшегося с большим трудом компромисса между представителями работников и работодателей». В целом действующий ТК «в своем содержании объективно отражает взгляд работников, работодателей и государства на подходы в области регулирования трудовых отношений», отметил профильный комитет Госдумы по труду и соцполитике.

Вчерашнее голосование, в результате которого предложенный КПРФ проект Трудового кодекса был отклонен, «абсолютно предсказуемое», заявил Обухов.

«Мы же понимаем, что „Единая Россия“ — это партия защитников олигархии и чиновников. Вот они еще раз подтвердили, что они защищают интересы олигархии, чиновников. Ключевая характеристика КПРФ — партия защиты людей труда. Вот здесь и было противостояние», — сказал депутат RTVI.

По словам Обухова, Трудовой кодекс — это «политический документ».

«Он показывает, что государство определяет меру труда и потребления. Государство определяет, кому достаются „корешки“, а кому — „вершки“, кому какая доля национального богатства. Это идеологический документ, который показывает, что должны доминировать интересы труда государства, а не капитала», — заявил парламентарий.

«Яркие советские наработки»

Все проблемы общества — в низких зарплатах и несправедливости, считает Обухов.

«Сейчас доля труда в созданной стоимости самая низкая за 30 постсоветских лет, то есть практически 58% созданной рабочей стоимости забирает олигархат. Отсюда все проблемы нашего общества — и низкие зарплаты, и несправедливость. Наш Трудовой кодекс на законодательном уровне пытается закрепить иную социально-экономическую политику», — рассказал коммунист.

Предложения сократить рабочее время, вернуться к дореформенному пенсионному возрасту и снова сделать 7 ноября «красным днем календаря» — это напоминание о политических требованиях КПРФ, указал Обухов.

«Пенсионный возраст, тот, который сейчас навязан, это просто катастрофа. Он не решил проблем пенсионеров и просто «вывел из оборота» бабушек и дедушек, которые помогали молодым семьям растить внуков. Это одна из причин демографической катастрофы. Власть об этом стесняется говорить», — заявил депутат.

Предложения КПРФ в рамках проекта Трудового кодекса Обухов оценил как «яркие советские наработки», которые «имеют пропагандистский характер». Но это, по его словам, «отнюдь не отменяет проблемы оплаты сверхурочных, восьмичасового рабочего дня и всего остального, например, новых форм занятости — то есть то, что пока законодательством не регулируется».

«Да, здесь есть и яркие идеологические маркеры, но суть нового Трудового кодекса — все-таки глобальное доминирование интересов труда», — подчеркнул Обухов.

Коммунисты обсуждением законопроекта призвали оппонентов к политической дискуссии, но она не получилась ни по Избирательному кодексу, ни по Трудовому — в итоге лишь «зачитали стандартные заключения профильных комитетов», посетовал депутат.

«Это, как говорится, только начало борьбы. Мы обязательно будем снова вносить в Госдуму проект Трудового кодекса. Мы посмотрим замечания к законопроекту. Есть моменты, которые можно быстро исправить. В любом случае, мы до семи-восьми раз отдельные законопроекты вносим, чтобы их пробить», — рассказал Обухов.

Новый Налоговый кодекс

Депутаты от КПРФ также готовятся внести в Госдуму проект Налогового кодекса, который «покажет перераспределение приоритетов государства не на фискальное обдирание, как налог на нищих, а закрепление налогов на богачей и сверхдоходы», сообщил Обухов.

«Понятно, когда интересы банков, ростовщиков и перекупщиков доминируют в экономической политике, то [парламентское] большинство не будет на это идти. Но сам факт — гражданин видит: есть Избирательный кодекс КПРФ, где честные гарантированные выборы, есть Трудовой кодекс КПРФ, где гарантированы защита прав людей труда от произвола работодателей, это тоже манифест нового общества. КПРФ разрабатывает и собирается вносить в Госдуму новый Налоговый кодекс», — рассказал депутат.

Таким образом, КПРФ готовится к выборам, «но не просто с какими-то там рассуждениями „за все хорошее против всего плохого“, а с готовыми, предлагаемыми обществу ключевыми концептуальными документами», резюмировал собеседник RTVI.