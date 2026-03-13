Клинические проявления старения у россиян начинают фиксироваться после достижения 60 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главного внештатного гериатра Министерства здравоохранения, руководителя Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Пирогова Ольгу Ткачеву.

Она уточнила, что ассоциированные с возрастом заболевания могут быть диагностированы до этого возраста, особенно в случае наличия определенных факторов риска, а после 60 лет частота выраженных клинических проявлений старения начинает постепенно возрастать.

При этом обратила внимание Ткачева, на промежутке от 75 до 80 лет у россиян в ряде случаев формируется полиморбидность, когда могут фиксироваться сразу несколько хронических заболеваний и появляются такие гериатрические синдромы, как хрупкость, нарушения памяти, падения, ухудшение слуха и зрения. Она отметила, что именно в этот момент происходит ухудшение качества жизни.

«Формально пожилым возрастом считается период с 60 лет, но биологический возраст и состояние здоровья могут значительно отличаться от паспортного», — сказала Ткачева.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило план анализа социально-экономического положения старшего поколения в стране, который будет проводиться в 2026, 2028 и 2030 годах с целью разработки методов стабильного улучшения социально-экономических условий для российских пенсионеров.

Как следует из данных Социального фонда России, с 1 апреля по 1 октября 2025 года число пенсионеров в России уменьшилось почти на 300 тысяч и составило 40,662 млн человек. По словам депутата Оксаны Дмитриевой, причиной сокращения числа пенсионеров среди россиян стало то, что граждане не выходили на пенсию по старости.